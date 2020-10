Absurd: Recycler steelt 100.000 iPhones van Apple - Apparata

Recycler GEEP heeft naar verluidt 100.000 iPhones van Apple doorverkocht, terwijl die eigenlijk gerecycled hadden moeten worden.

Apple sleept recycler GEEP voor de rechter voor een wel heel opvallen vergrijp. De iPhone-maker ontdekt namelijk dat ruim 100.000 van hun smartphones nog in omloop zijn, terwijl deze al lang gerecycled hadden moeten zijn. TheLogic meldt dat Apple zelf wist te achterhalen dat GEEP deed alsof de smartphones vernietigd waren. Maar stiekem bleken de toestellen doorverkocht te worden.

Recycler van iPhones belazert Apple

Recycler GEEP uit Canada kreeg over een periode van enkele jaren ruim 500.000 iPhones, iPads en Apple Watches toegestuurd. De opdracht was duidelijk: Recycle de tech zodat we de grondstoffen kunnen hergebruiken.

De recycler vond daarentegen dat de toestellen nog prima waren. Apple ontdekte dat ruim 100.000 nadat ze “gerecycled” waren nog steeds verbinding maakten met cellulaire netwerken. Toestellen die met Wi-Fi verbonden zijn niet meegerekend, dus vermoedelijk is het aantal nog veel groter. Vreemd dat een ontmanteld toestel nog kan internetten, toch?

GEEP zelf beweert dat ze niets fout hebben gedaan, hoewel ze het verdwijnen van de 100.000 iPhones wel erkennen. Ze zouden door enkele werknemers gestolen en weer doorverkocht zijn. Maar Apple beweert in de rechtszaak dat die ‘werknemers’ eigenlijk bij het management hoorden en dat dit een doelbewuste zwendel was. Daarom wil Apple van de recycler ruim 31 miljoen CAD, omgerekend bijna €20 miljoen, voor de gestolen iPhones.

Recyclen is een must

Recycling is misschien niet zo’n sexy onderwerp, maar juist in de tech-industrie is hergebruiken essentieel. We produceren jaarlijks tientallen miljoenen tonnen e-waste, ofwel elektronica gemaakt van metalen, plastics en rubber.

GEEP had dus de toestellen moeten verwerken zodat de materialen hergebruikt konden worden. Maar om even de advocaat van de duivel te spelen, hergebruiken is altijd nog effectiever dan recyclen.

Nu had de recycler simpelweg de iPhones niet mogen doorverkopen (ervan uitgaande dat de aantijgingen van Apple kloppen). Maar aan de andere kant is Apple wel altijd heel erg kritisch wat betreft ‘gebruiksvriendelijkheid’ en ergens voelt het alsof genoeg van de 100.000 gestolen toestellen het nog prima deden…

Via: AppleInsider

