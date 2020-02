Absurde prijsverhogingen: geen glimlach bij Coolblue

Is er sprake van een softwarefout of is er meer aan de hand?





Coolblue staat bekend om de goede communicatie, aparte marketingstrategie en de slogan ‘alles voor een glimlach’. Die glimlach is dit weekend verdwenen nu klanten bizarre prijsverhogingen op producten hebben gespot.

Klanten doen op Twitter logischerwijze hun beklag:

best knap van @Coolblue_NL hoe zij hun prijzen beheren..

In het winkelmandje in 1 minuut van €575 naar €633 en via de VPN is het zelfs €690 geworden en terwijl het product elders voor €420 te koop is (?) — Martijn Kuipers (@MartijnHKuipers) February 21, 2020

Inmiddels zijn op Twitter veel meer reacties te lezen waarbij sommige Tweeps suggereren dat alle prijzen met 10% verhoogd worden. Het probleem speelt sinds vrijdagmiddag. Mensen die vrijdag reactie kregen van de klantenservice werd verteld dat het om een technische storing ging. Opvallend dat deze nu (op zondagochtend) nog niet is opgelost bij deze webwinkelgigant.

Er lijkt echter meer aan de hand. Zo heeft het bedrijf dat normaal bekend staat om de goede communicatie hals over kop alle advertenties op bijv. Google op vrijdag gestopt. Ook merken andere websites die producten van Coolblue verkopen voor commissie, zogenaamde affiliates, dat alle links ineens doodliepen.

Erg interessant om vanuit marketing perspectief te analyseren wat @Coolblue_NL in hemelsnaam aan het doen is 😂.

ALLE prijzen zijn met 10% verhoogd (zelfs iPhones zijn duurder dan bij Apple). Daarnaast zijn ze radicaal gestopt met Google ads/affiliates! Verhaal voor @tweakers ? — Summation (@buzztruus) February 23, 2020

Hierover is niets gecommuniceerd, maar dit lijkt op basis van reacties van medewerkers een bewuste keuze te zijn. Men geeft zelfs aan dat de stop op deze vormen van marketing voor onbepaalde tijd is.

Aangezien er geen officiële reactie of toelichting van Coolblue bekend is gist men naar de redenen. Een van de gebruikers van een forum voor eigenaren van webwinkels ontdekte iets opmerkelijks over de gestegen prijzen. Het dynamisch prijsbeleid van Coolblue wordt namelijk bepaald door prijzen bij concurrenten en de wet van vraag en aanbod. Volgens de reageerder zijn er geen prijsontwikkelingen bij concurrenten die een prijsverhoging rechtvaardigen. Ook zal de vraag eerder dalen dan stijgen omdat Coolblue nu door het stopzetten van de advertenties en verkopen via affiliates eerder minder dan meer kopers kan verwachten.

Dat zou betekenen dat Coolblue veel minder voorraad heeft, waardoor de schaarste prijsopdrijvend werkt. De suggestie dat er minder voorraad is door het Coronavirus lijkt vergezocht aangezien andere elektronicawinkels (nog) geen melding van voorraadproblemen maken. De reageerder veronderstelt dat er dus een probleem met bevoorrading is. Hieruit volgt, in combinatie met de onhandige manier waarop de marketingbudgetten zijn drooggelegd de conclusie dat er financiële problemen zouden zijn. In andere commentaren op het artikel wordt webwinkeliers dan ook aangeraden snel hun openstaande tegoeden te incasseren.

Of er echt financiële problemen zijn is de vraag. We kunnen echter wel concluderen dat de gang van zaken zeer opmerkelijk en voor Coolblue ongewoon is. Er is op zijn gunstigst sprake van een groot PR-probleem. We zijn dan ook benieuwd wat Coolblue hierover maandag meldt. In ieder geval is het slim om de prijzen extra goed te vergelijken als je jouw zondagse glimlach wilt behouden. De bezorgfietsen zullen waarschijnlijk de komende tijd minder snel slijten.

Foto: Beeldbank Coolblue