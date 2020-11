AC: Valhalla doet het beter op de PS5 dan op de Xbox Series X - Apparata

Voor de beste speelervaring van Assassin’s Creed Valhalla moet je toch echt op de PS5 zijn. Zo blijkt uit een onderzoek.

Eén van de vetste games voor dit najaar is Assassin’s Creed Valhalla. Het spel kun je spelen op de uitgaande generatie consoles, de nieuwe generatie en op de computer. Maar er is iets geks aan de hand. Want wat je misschien niet verwacht is dat de Xbox Series X en PlayStation 5 op technisch vlak niet helemaal gelijk zijn aan elkaar.

Uit onderzoek van Digital Foundry is gebleken dat Assassin’s Creed Valhalla het beter doet op de PS5 dan op de Xbox Series X. De PS5 weet een steady framerate te behouden van 60 fps. Op de Xbox Series X kan het voorkomen dat Assassin’s Creed Valhalla een aantal fps zakt. Daardoor kan de Xbox geen constante 60 fps framerate garanderen. De PlayStation 5 heeft dit probleem niet.

Het speelt zich onder andere af tijdens cutscènes. Tijdens het gamen zelf merk je er eigenlijk niets van en presteren de PS5 en Xbox Series X nagenoeg gelijk. Toch is het opmerkelijk dat de Xbox Series X hier een steek laat vallen. Wellicht dat een toekomstige update hier nog verandering in gaat brengen. Voor nu is de PS5 de winnaar als het gaat om de grafische prestaties van Assassin’s Creed Valhalla.