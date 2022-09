Accu elektrische fiets recyclen

Recycling eco concept with cardboard recycle sign, copy space

Een elektrische fiets geeft je de trapondersteuning die jij nodig hebt. Maximaal kan dit 25 kilometer per uur zijn. Je ontvangt de trapondersteuning dankzij de motor en de accu die in de fiets zitten verwerkt.

Wanneer je accu aan het einde van zijn levenstijd is gekomen, bepaal je zelf. Je hebt de keuze om je accu te laten reviseren of om een compleet nieuwe accu te komen. Heb je besloten een nieuwe accu aan te schaffen voor je elektrische fiets? Lever dan je oude accu in! Waarom? Je leest hier meer over in dit artikel.

Wanneer heb je een nieuwe accu nodig?

Gemiddeld gaat de accu van je elektrische fiets zo’n 5 à 8 jaar mee. Hoe lang dit precies is, is afhankelijk van het onderhoud van je accu. Of je accu toe is aan vervanging, kan je merken aan de volgende signalen:

Lagere actieradius

De actieradius van je accu betekent het aantal kilometer dat je kan afleggen met een volgeladen accu. Het is normaal dat je actieradius in de loop van tijd minder wordt. Merk je dat je actieradius ineens snel terugloopt? Dan kan het zomaar zijn dat je accu toe is aan vervanging.

Opladen heeft langer nodig

Merk je dat je accu steeds langer erover doet om 100% opgeladen te zijn? Als je dit merkt, is je accu ouder aan het worden en kan deze aan vervanging toe zijn. Zeker wanneer je merkt dat ook het leeglopen van je accu sneller gaat.

Schade aan accu

Ben je gevallen met je elektrische fiets? Dan kan het zo zijn dat je accu er niet zonder schade vanaf komt. De batterijcellen in je accu kunnen door deze klap verschoven zijn. Het verschuiven van je batterijcellen kan zorgen voor kortsluiting. Hierdoor kan er rook ontstaan of zelfs steekvlammen. Is dit het geval? Blus dan de steekvlam met zand in plaats van met water.

Lever je accu in bij de fietsenwinkel

Je merkt dat de accu van je elektrische fiets toe is aan vervanging. Een oude accu beschikt over schadelijke stoffen en hoort – net als bijvoorbeeld batterijen – niet thuis in een normale afvalbak. Besluit je dus je accu te vervangen? Lever deze in bij de milieustraat in je buurt of bij een fietsenwinkel.

Accu wordt gerecycled

Lever jij je oude accu van je elektrische fiets in bij de milieustraat of bij de fietsenwinkel, dan worden belangrijke metalen hergebruikt. Dit zijn onder andere koper, aluminium en nikkel. Zijn de fietsaccu’s eenmaal juist gesorteerd, dan worden deze getransporteerd naar een recyclefabriek binnen Europa. Hier wordt deze tot kleine korrels gemaakt. Wist je dat zelfs het restafval kan worden hergebruikt? Dit restafval wordt gebruikt voor bijvoorbeeld asfalt voor op de autoweg.