Accu in je smartphone gaat niet meer zo stevig vastgelijmd worden!

De accu in je smartphone zit knettergoed vastgelijmd, hier komt snel verandering in. Lees hier waarom.

Het Europees Parlement gaat het vastlijmen namelijk verbieden. Waarom in hemelsnaam hoor ik je denken. Nou, dat is eigenlijk best logisch. Nu is het bijna niet te doen om een accu te vervangen. Daar moet dus verandering komen. De meerderheid van het Europees Parlement is het daarmee eens. Het voorstel kreeg 567 stemmen voor, 67 tegen en 40 leden hebben niet gestemd.

Accu vastgelijmd in je smartphone

Het doel is om de recycling van accu’s beter mogelijk te maken en daardoor Europa minder afhankelijk te maken van andere landen voor grondstoffen. Dat is des te belangrijker nu in deze rare tijden van oorlogen en sancties. Bovendien spelen accu’s een belangrijke rol in de energietransitie en is het belangrijk om Right to Repair te ondersteunen, zo menen leden van het Parlement.

In 2024 moeten de nieuwe maatregelen in gaan. Eerst moet er overlegd worden met alle lidstaten, dat duurt dus nog wel even. Het vastlijmen mag dan niet meer. Met name Samsung doet dit bij de smartphones. Het is onbekend of bijvoorbeeld Apple ook te maken krijgt met regelgeving. Dit bedrijf schroeft namelijk de behuizing dicht met niet-standaard schroefjes. Dit doen zij onder de noemer ‘makkelijk en veilig’.

Niet alleen smartphones

Ook andere producten gaan onder de regels vallen. Denk bijvoorbeeld aan elektrische scooters en fietsen. De fabrikanten moeten hiernaast ook de toeleveringsketen in kaart brengen. Dit om de risico’s in kaart te brengen. Dit is goed omdat accu’s vaak grondstoffen hebben die regelmatig uit landen komen waar conflicten zijn.