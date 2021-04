Deze Acer Enduro laptop kun je gewoon op de grond gooien - Apparata

Foto via Acer

De Acer Enduro Urban N3 heeft niet alleen solide specs, maar kan ook nog eens tegen stevig fysiek geweld, stof en water.

Acer kondigt deze week een gloednieuwe laptop in de Enduro-serie aan met een unieke eigenschap. De Acer Enduro Urban N3 kan namelijk tegen een aanzienlijk stootje, stof én water. In dezelfde geest kondigt het Taiwanese merk ook een tablet aan. Die eerste komt later dit jaar naar de Benelux voor een relatief schappelijke prijs. De tablet vooralsnog niet.

Acer Enduro Urban N3

De nieuwste laptop van Acer heeft twee onderscheidende certificaten verdiend, namelijk MIL-810H en IP53. Die laatste kennen we wel uit de smartphone-industrie; de Urban N3 kan grotendeels tegen stof en tegen beperkte waterstralen. Je zult er niet mee in bad kunnen, maar een accidentele regenbui is geen enkel probleem.

Dat tweede certificaat is een Amerikaanse militaire testmethode waarbij het toestel van een hoogte van 122 centimeter op de grond valt. Dat moet je met een gemiddelde laptop niet proberen. Tot slot belooft het MIL-810H-certificaat dat je de laptop bij temperaturen van -32 tot 49 graden Celsius kunt gebruiken. De Noordpool en de Sahara zijn dus doorgaans niet opgewassen tegen deze laptop.

Verder is de Acer Enduro Urban N3 uitgerust met een 14-inch display (1080p), een 11th Gen Intel Core i7, een optionele MX330 GPU, maximaal 1TB SSD en maar liefst 32GB DDR4-geheugen. Kortom, best een solide laptop voor de professionals of voor mensen die graag reizen onder erbarmelijke omstandigheden, maar toch lekker willen Netflixen ’s avonds.

De Acer Enduro Urban N3 ligt vanaf het derde kwartaal van 2021 in de schappen. In Nederland zou de laptop €899 gaan kosten, terwijl de prijs voor België €999 bedraagt.

