Achtbaan van LEGO is kinderlijk leuk, maar niet voor kinderen

De bijna één meter hoge achtbaan van LEGO maakt het innerlijke kind in je los, al is het aan te raden om de bouwskills en de bankrekening van een volwassene te gebruiken.

Het mooie dubbele aan LEGO is dat je bouwplezier hebt, maar daarna ook iets moois om naar te kijken. Al blijft het vaak wel bij kijken. Als je iets meer actie in je uiteindelijke bouwsel wil, dan moet je even opletten. LEGO lanceert een nieuwe achtbaan genaamd Loop Coaster, setnummer 10303. Binnenkort verkrijgbaar.

LEGO achtbaan

Van 3.756 LEGO stukjes maak je uiteindelijk een 92 cm hoge achtbaan. Gebaseerd op de betere achtbanen waar je zelf in kan, is deze Loop Coaster bedoeld voor LEGO-minifiguren. De figuurtjes worden zo’n 92 cm omhoog getakeld (wat in het echt zo’n 23 meter zou zijn) en vervolgens keihard naar beneden gelanceerd en door twee loopings geschoten worden. Simpel, doeltreffend en toch een gaaf model om op je plank te hebben staan (en af en toe even te demonstreren). Je moet in essence zelf de karretjes omhoog hijsen, maar de achtbaan is voorbereid voor een LEGO motortje waarmee je die moeite elimineert.

Ook wordt de scène van de afgemaakt door een mooie basisplaat inclusief ingang, plaats om in te stappen, een bankje, een ijscoman, een hotdogverkoper en een pretzelverkoper. In totaal krijg je er 11 figuurtjes bij, waaronder dus een handjevol bezoekers die je in de karretjes kunt plaatsen. Ook wordt de 92 cm lange lift versierd met LEGO-letters, waardoor het esthetische gedeelte ook klopt. Zoals altijd gewoon weer een gaaf staaltje werk van LEGO.

Zoals gezegd is het kinderlijk leuk, maar heb je wel een volwassen spaarrekening en leeftijd (18+) nodig. De LEGO achtbaan wordt binnenkort officieel gelanceerd voor 399,99 euro.