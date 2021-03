Activision loopt te zeuren over handige Warzone SBMM tool - Apparata

Activision forceert het einde van de handige SBMM skill rating tool voor Warzone en dat is tegelijkertijd verschrikkelijk karig en best begrijpelijk.

Sinds begin dit jaar is er een handige tool beschikbaar om je skill rating in Warzone op te zoeken. De makers van de SBMM-tool krijgen daarentegen Activision’s advocaten op hun dak. Waarschijnlijk kunnen gamers vanaf 29 maart niet meer hun skill rating opzoeken. Slecht nieuws voor de gemiddelde gamer, goed nieuws voor arrogante streamers.

Activision annuleert SBMM Warzone

Met de Warzone SBMM-tool kun je per potje opzoeken wat de skill rating van die ronde was en daar wil Activision niks van horen. De uitgever heeft de ontwikkelaars van de tool tot maandag 29 maart gegeven om de service offline te halen. Aan de ene kant is dat een gigantische rattenstreek van Activision. Aan de andere kant is het ook zeer begrijpelijk.

Activision’s lawyers reached out and asked us to shut down https://t.co/aX094FtqB8. According to their ToS, we can’t use their API. We’ve tried to reach them multiple times to become Partners, now is our last shot. Anyone working at #Activision, please reach out [1/7] ⬇️ pic.twitter.com/EBFNSee2R7 — SBMM Warzone (@SbmmWarzone) March 26, 2021

Gamers zijn boos dat Activision de handige tool offline wil halen. Het geeft Warzone-fans immers inzicht in hun eigen vaardigheden. Als je wint, is het extra tof als je dat in een lastige lobby deed. Tegenovergesteld is het okay om snel dood te gaan in een lobby vol pro’s. Warzone geeft zelf totaal geen informatie over je prestaties binnen de game. De SBMM-tool was dan ook zeer welkom voor velen.

Daarnaast was het handig om arrogante streamers te ontmaskeren. Meermaals werden wereldrecords gevestigd door stoere streamers die met hun fulltime game-ervaring wisten te ‘winnen’ van spelers die de game letterlijk voor de eerste keer opstartten.

Maar Activision ziet waarschijnlijk geld in het concept en wil dat de makers hun bootleg-versie offline halen. Overigens zien de makers zelf er ook geld in en dat is nou net het probleem. De SBMM-tool gebruikt gratis Warzone-gegevens van Activision en laat gebruikers eventueel betalen voor extra statistieken. De makers verdienen geld met data die niet van hun is.

Kortom, Warzone-fans eisen terecht dat Activision zelf een dergelijke feature introduceert en de uitgever vraagt enigszins terecht of de SBMM-tool offline kan. De makers van de tool zoeken nog wanhopig contact met het Amerikaanse bedrijf, maar het lijkt er niet op alsof het project in de nabije toekomst weer beschikbaar komt.