Activision snoeihard over falen Call of Duty: Vanguard

Activision is snoeihard over het eigen falen met Call of Duty: Vanguard en belooft verbeteringen voor komende delen.

Iedereen weet het: Call of Duty is doorgaans meer van hetzelfde, maar soms zit er een extra beetje spice bij een nieuwe release. Dat was in het geval van Call of Duty: Vanguard totaal niet het geval, zo geeft Activision toe. Snoeiharde eerlijkheid over een eigen game is zachtst gezegd verfrissend. En naar eigen zeggen komt dat de aankomende Modern Warfare 2 ten goede!

Activision: Call of Duty: Vanguard heeft gefaald

Volgens Activision heeft Vanguard niet aan zijn verwachtingen voldaan en is daar zeer open over. De game heeft niet bereikt wat het zou moeten bereiken. Opvallend genoeg geeft Activison ook deels de setting van de game de schuld.

Hoewel Call of Duty een van de meest succesvolle entertainmentfranchises ooit blijft, voldeed de premium CoD uit 2021 niet aan onze verwachten, hoofdzakelijk vanwege onze eigen uitvoering. De Tweede Wereldoorlog-setting resoneerde daarnaast ook niet bij een deel van onze community en we hebben niet zoveel innovatie geleverd als dat we zouden willen.

De meest recente Call of Duty was wat betreft de meeste aspecten een vrij conventionele CoD. De meeslepende singleplayer deed wat interessante dingen, maar de multiplayer hanteerde wederom het run and gun principe. Dat is altijd zo, en dat stoort velen een beetje.

Niet gek dus, dat de game op Metacritic gemiddeld een 73 van critici kreeg maar een ongekend lage 3,8 van gebruikers (gemiddelde van score PS5, Xbox Series X en PC); Technisch zitten de games ijzersterk in elkaar, maar iedereen is er gewoon een beetje klaar mee.

Al met al is het dus maar de vraag hoelang Activision deze releasecyclus nog volhoudt. Waarschijnlijk oneindig, aangezien de games ongekend goed blijven verkopen. Maar wellicht dat er zo nu en dan wat nieuws in de mix gegooid wordt. En we krijgen af en toe weer een herkauwde Modern Warfare die het éxtra goed doet waardoor het allemaal zo erg nog niet lijkt.