Adam Robo stelt binnen vijf minuten oogproblemen vast

Een Braziliaanse startup uit Curitiba ontwikkelde het apparaat Adam Robo, waarmee grote hoeveelheden mensen snel in korte tijd kunnen worden getest op oogproblemen. Erg goed nieuws, want hoe eerder je er met oogklachten bij bent, hoe groter de kans op genezing.

Een op de vier mensen wereldwijd heeft een oogprobleem

Adam Robo 4.0, het meest geavanceerde model

Oogproblemen zijn één van de meest voorkomende handicaps op oudere leeftijd, maar ook kinderen en jongvolwassenen kunnen oogziekten oplopen. Wereldwijd hebben 2,2 miljard, dat is meer dan 1 op de 4, mensen oogproblemen, volgens een raming van de Wereld Gezondheids Organisatie WHO.

De gevolgen zijn ernstig. Ons zicht is ons belangrijkste zintuig. We gebruiken het om ons te oriënteren, ons voort te bewegen, voor sociale contacten en bijvoorbeeld om te lezen, je werk te doen of een film te kijken.

Je wilt er daarom zo vroeg mogelijk bij zijn als er een oogziekte dreigt op te treden. Want dan kan je snel met de behandeling starten. Vooral bij infectieziekten die oogproblemen veroorzaken, maar bijvoorbeeld ook bij oogproblemen door diabetes, is vroeg ingrijpen de sleutel om erger te voorkomen, of zelfs genezing. Maar daarvoor moeten de oogproblemen natuurlijk wel eerst ontdekt zijn. Bijvoorbeeld, met de Adam Robo.

Adam Robo, de draagbare oogmeter

Wat je dus wilt is een snel, draagbaar en effectief apparaat waarmee snel oogproblemen in korte tijd zijn vast te stellen bij heel veel mensen. Dat apparaat is er nu: de Adam Robo. Het meest geavanceerde model, de Adam Robo 4.0 (BRL 64.870, iets meer dan elfduizend euro), wordt vergezeld van een app, een printertje en een verbinding met een server. Je kan het apparaat bedienen met een smartphone, de administratie gaat via de cloud, Adam Robo Digital.

De vier modellen van Adam Robo naast elkaar.

Het apparaat verricht een groot aantal metingen tegelijk en kan een aantal veelvoorkomende oogafwijkingen vaststellen, zoals percentage gezichtsvermogen, bijziendheid, verziendheid, kleurenblindheid, het zicht per oog, het vermogen tot ruimtelijk zien en, voor laaggeletterden, een test met plaatjes.

Daarbij richt de Adam Robo 4.0 zich vooral op bedrijven en de gevaren die oogafwijkingen voor werknemers en de bedrijfsvoering op kunnen leveren. Geen van deze apparaten is overigens geschikt voor een nauwkeurige oogmeting (dioptriemeting), wat nodig is voor een bril.

Nuttige uitvinding waar de wereld op zit te wachten

Andere modellen, zoals de Adam Robo A1 (BRL 38.350, ongeveer €6500) zijn meer gericht op een algemeen publiek, of op kinderen (de Junior). Op dit moment is de website alleen in het Portugees. Als je geen Portugees kan lezen, kan je deze via Google Translate of Chrome vertalen.

Maar enkele jaren geleden hebben ze gelukkig onderstaande Engelstalige filmpje gemaakt.

Hopelijk wordt Adam Robo ook actief in de rest van de wereld. Met dit soort slimme apparaten kan heel wat menselijk leed voorkomen worden.