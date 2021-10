Adidas en Microsoft komen met speciale Xbox schoenen

Dit moet de diepgewortelde Xbox-fan toch wel aanspreken. Adidas en Microsoft hebben samen een paar Xbox schoenen bedacht.

Die samenwerking komt niet uit de lucht vallen. Xbox bestaat blaast dit jaar 20 kaarsjes uit. Adidas wil daarom het 20-jarige bestaan van de console vieren met een speciaal paar schoenen, bedacht in samenwerking met Microsoft.

Voor nu blijft het bij een aankondiging en een kleine teaser. De komende maanden kunnen we meer info verwachten omtrent deze sneakers. Het ontwerp is een knipoog naar het typische Xbox ontwerp uit het heden en verleden. De typisch groene kleur van de console komt bijvoorbeeld prominent terug in het design.

Het is voor het eerst dat Adidas op deze manier schoenen voor Xbox gamers uitbrengt. Vermoedelijk is het nog moeilijker om aan deze sneakers te komen, dan een Xbox Series X zelf. Waarom? Omdat Adidas deze schoenen niet zomaar in de winkel gaat verkopen.

Microsoft en Adidas zijn van plan de Xbox schoenen door fans op een speciale manier te laten kopen, hoe of wat is nog niet bekend. Daarnaast is bekendgemaakt dat het eerste paar door Xbox via Twitter weggegeven zal worden. Check de bijgevoegde video om de bijzondere Xbox schoenen van Adidas te zien.