Adidas en Puma strijden met elkaar om de esporter [video]

Sportkledingfabrikanten zetten allebei groots in op esports. Dit kun je verwachten.

Nu de tendens in sport steeds vaker van reguliere sporten naar esports gaat moeten sportkledingbedrijven op zoek naar andere verdienmodellen. Nike heeft daarbij al langer koers gekozen. Zij richten zich vooral op virtuele initiatieven en de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie en digitale marketing bieden.

Adidas heeft de gamer nu ook in het vizier. Om die, volgens marketingkenners ‘lastige’, doelgroep aan te spreken heeft de sportkledinggigant de immens populaire gamer Ninja aan zich gebonden. Sinds augustus is men bezig geweest een sportschoen te ontwerpen en vanaf 31 december is het zover. Dan ligt ‘The Ninja Nite Jogger’ in de (digitale) winkel. De schoen gaat honderdvijftig dollar (zo’n 120 euro) kosten voor volwassenen en honderdtwintig dollar (iets meer dan 100 euro) voor kindermaten.

Opvallend is overigens dat het model ‘Nite Jogger’ niet het meest populaire model van Adidas is. Gegeven het niet geringe prijskaartje dat Ninja voor promoties blijkt te kunnen vragen zou dit strategie kunnen zijn om veel afzet te bereiken in een doelgroep waar het model minder belangrijk wordt gevonden.

Hoewel je je af kan vragen hoe vernieuwend het is om een bekende persoonlijkheid aan jouw merk te verbinden is de bedoeling van Adidas in ieder geval duidelijk.

Dat kan van Puma, dat ook de gamer en esporter op het oog heeft, minder duidelijk beweerd worden. Zij presenteerden namelijk ‘Puma Active Gaming Footwear’ voor gamers. In een promotiefilmpje toont men de nieuwe creatie die het midden lijkt te houden tussen een sok en een schoen.

Zoals je gezien hebt beschrijft men in het filmpje vooral de grip, de ademende structuur en de flexibiliteit. Deze toevoegingen zijn niet nodig als je op de bank of ergens anders onderuit hangt tijdens het gamen. Het lijkt er dan ook op dat dit ontwerp vooral bedoeld is voor mensen die bijvoorbeeld in simulatoren plaatsnemen of meedoen aan VR-spellen. Erg duidelijk is het in ieder geval niet. Wel is duidelijk dat de prijs van deze innovatieve sokschoenen honderdvijf dollar, dus zo’n € 95,- moeten kosten. Bovendien oogt het in ieder geval wat strakker dan de computerschoen, waarmee Puma meer dan 30 jaar geleden al digitaal ging.

Zowel Adidas als Puma zetten groots in, dus we kunnen in 2020 vast nog meer sportkleding voor of met esporters verwachten.

Foto: Adidas