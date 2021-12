Adidas NFT kleding kun je niet zomaar kopen

Ook Adidas gaat zich storten in de wereld van de NFT en dat doen ze met speciale kleding.

Ongetwijfeld een slim idee. Kleding uitbrengen die je niet kunt kopen door simpel een winkel in te lopen. Exclusiviteit trekt mensen en wat dat betreft is dit een meesterzet van Adidas. Je ziet steeds meer grote merken stappen in de wereld van de NFT en daar is Adidas geen uitzondering op.

Het bekende kledingmerk heeft een unieke kledingcollectie gelanceerd onder de naam Into the Metaverse. Strekking van de collectie is dat de kleding alleen gekocht kan worden door bezitters van een Adidas NFT. Eerst moet je dus aan zo’n NFT zien te geraken alvorens je een trui of iets dergelijks van het merk kunt aanschaffen. De NFT’s worden verkocht voor 0.2 ETH. Dat is omgerekend zo’n 600 euro met de huidige koers van Ethereum.

Onbekend is hoeveel NFT’s Adidas gaat aanbieden. Daardoor is het ook onduidelijk hoe exclusief deze club is. Sowieso is het tamelijk uniek, je zult niet gauw een vriend of vriendin hebben die op dezelfde manier aan dergelijke kleding komt. Wat dat betreft een slimme move van Adidas door de NFT op deze manier toe te passen.

Adidas doet dit niet alleen. Het kledingmerk werkt samen met de Bored Ape Yacht Club, GMoney en Punks Comic voor dit project.