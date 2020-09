Adidas verkoopt unieke Chewbacca sneaker - Apparata

Harig en warm. Ideaal voor de aankomende winterperiode deze Chewbacca sneaker van Adidas!

In samenwerking met Lucasfilm heeft Adidas een unieke schoen bedacht. De producent van sneakers en sportschoenen brengt Star Wars naar je voeten. Dit zijn de gloednieuwe Chewbacca sneakers van Adidas. De schoen staat stil bij het 40-jarige bestaan van de Star Wars film The Empire Strikes Back.

Het is de derde keer dat Adidas met Star Wars sneakers op de proppen komt. In het verleden had je de Bobba Fett sneakers en de Darth Vader sneakers. En nu heb je dus deze. Het is een hoge schoen in de kleur bruin. Bovenop en aan de zijkanten zijn haren verwerkt die mede door de kleur natuurlijk doen denken aan het iconische personage uit Star Wars. De Adidas Chewbacca schoen zal verkocht worden in het Verenigd Koninkrijk. De schoen is gemaakt van lederen en rubber onderdelen.

De verkoop van de sneaker begint op 22 oktober. De schoenen kosten 119.95 Britse pond. Dat komt omgerekend neer op ongeveer 130 euro. En wie weet, als je netjes bewaart gaan ze misschien wel stijgen in waard. Met zo’n uiterlijk hebben ze ook meer het voorkomen van een collectors item dan een schoen die je echt gaat dragen.