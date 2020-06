Adobe Flash wordt nutteloos, dus verwijder het maar

Dat is niet onze boodschap, maar de boodschap van Adobe Flash zelf.

Waar vroeger alles nog werkte met Flash, is de techniek voor de meeste toepassingen uitgestorven. Het is zelfs zo dat Adobe, de maker van Flash, wil dat je de software van je computer gaat verwijderen.

Volgens ZDNet geeft Adobe de suggestie dat je Flash later dit jaar moet verwijderen. Dat is niet zonder reden. Eind dit jaar stopt het bedrijf met de ondersteuning van Flash. Daarmee stoppen ook de downloads. En niemand heeft wat aan software dat geen ondersteuning meer krijgt. Sterker nog, kwaadwillenden kunnen dankbaar gebruik maken van verouderde software op een computer. Vandaar dat het goed is om gehoor te geven aan de oproep van Adobe.

Blijf je toch Flash bewaren op je computer, dan heb je daar alleen jezelf mee. Volgend jaar gaat Adobe beginnen met het blokkeren van Flash content. Flash, vroeger bekend als FutureSplash en later Macromedia Flash, is per 31 december 2020 officieel dood wat Adobe betreft.

De meeste moderne websites maken allang geen gebruik meer van Flash. Toch zijn er nog steeds enkele (sterk verouderde) sites die een plug-in met deze software hebben draaien. Denk aan sites waar je bijvoorbeeld live webcams van locaties kunt bekijken. De webcambeelden worden weergegeven nog op Flash.