Adobe Photoshop wordt gratis!

Adobe test momenteel een volledig gratis versie van de grafische editor Photoshop die via een browser te gebruiken is. Prachtig!

Adobe zet de volgende stap met zijn revolutionaire editingprogramma Photoshop. De software krijgt namelijk een freemium webversie die op het moment van schrijven in Canada getest wordt. Photoshop is daarmee straks voor iedereen gratis beschikbaar; alleen geavanceerdere functies worden gereserveerd voor de betaalde versie.

Photoshop gratis

Het doel van Adobe is om “Photoshop voor iedereen toegankelijk te maken”, zo meldt The Verge. Het gaat om een uitgebreidere versie van de webversie van Photoshop die sinds vorig jaar bestaat. Die versie ondersteunde veel basisfuncties maar was vooral als bedoeld voor samenwerking. Gebruikers konden alleen met een gedeeld bestand werken en hadden vrij weinig mogelijkheden.

Recente updates toveren die variant van Photoshop daarentegen om tot volwaardig montageprogramma. Iedereen met een Adobe-account kan straks een project aanmaken en krijgt grofweg alle essentiële functies.

De testversie van Photoshop is vooralsnog alleen in Canada beschikbaar en er is nog geen internationale releasedatum bekendgemaakt. Ook weten we nog niet welke functies er wel en niet inbegrepen zijn in de gratis software.

Wat de uitwerking ook is, met deze stap maar Adobe wederom duidelijk dat het bedrijf gewoon ijzersterke software maakt met een goede onderliggende filosofie. Momenteel zijn de programma’s van het bedrijf nog ontzettend duur, wat gebruikers naar (gratis) concurrenten drijft. Met een freemium versie kunnen casual gebruikers gewoon genieten van het toonaangevende fotomontageprogramma. En voor de pro’s is er altijd nog de betaalde versie met nog meer functies.