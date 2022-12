Aeromine windgenerator – het geheim van deze hoogrendement windturbine

Naar aanleiding van de grote interesse voor de Aeromine windturbine, hier een vervolgartikel.

Hier leggen we onder meer uit, hoe het kan dat hiermee een groter rendement dan met zonnepanelen kan worden behaald. Dit artikel graaft dieper dan meestal met apparaten artikelen het geval is, maar soms is dat nodig om technische vragen te beantwoorden.

Voor wie het vorige artikel nog niet gelezen heeft, een korte samenvatting. De Aeromine windgenerator is in staat om meer energie op te leveren dan een vergelijkbare investering in zonnepanelen onder optimale omstandigheden, waaronder een groot plat dak en geen al te grote obstakels in de buurt.

Is de Aeromine windgenerator geschikt voor mij?

De Aeromine windgenerator boekt het meeste opbrengst in gebieden waar veel wind staat, het liefst wind uit een vaste windrichting. In Nederland is dat het geval. Wij hebben meestal zuidwestenwind. Een tweede belangrijke eis is dat je over een groot plat dak moet beschikken.

Ook moeten er niet teveel obstakels in de buurt zijn. Daarom zullen windgeneratoren die op een hoog gebouw worden geplaatst, het hoogste rendement hebben. Uiteraard moet je zelf het beheer over het dak hebben, of moet het mogelijk zijn deze windgenerator te laten plaatsen door bijvoorbeeld de bewonersvereniging van een appartementencomplex. Ook is het plaatsen van deze structuur mogelijk vergunningsplichtig.

Hoe kom ik aan de Aeromine windgenerator?

Dit is waarschijnlijk de vraag die de meeste mensen zich zullen stellen. Op dit moment is de enige groep die daar meer over kan vertellen, Aeromine zelf. Het bedrijf heeft een vertegenwoordiger in Europa, Claus Loenborg, een “Managing Director”. Enig speurwerk leverde de volgende contactinformatie op. Waarschijnlijk zal hij vooral geïnteresseerd zijn in samenwerking met grote partijen. Ook kan je gebruik maken van het contactformulier op de website.

Op dit moment is de Aeromine nog niet in productie, al is er een prototype gebouwd voor het Duitse concern BASF, dat aan de verwachtingen bleek te voldoen. Het model is nog niet in productie. Zelf rechtstreeks aan een Aeromine komen is dus op dit moment onmogelijk, maar er zijn wel enkele bronnen die je eventueel kan gebruiken om ze zelf te bouwen. Zo is er de patentaanvraag, met duidelijke tekeningen, en is er fotomateriaal van prototypes, onder meer op hun website.

In principe is het mogelijk om hiervan een Aeromine achtig model te reverse engineeren en ermee te experimenteren. Uiteraard zit je dan wel op het randje van de wet, zo niet daarover. Maar als hobbymatig knutselproject zou het in principe onder de radar kunnen blijven. Het alternatief is wachten totdat ze deze windturbine in massaproductie gaan brengen. Dat kan nog wel een paar jaar van onbetaalbare stroom gaan duren.

Hoe kan het dat de windgenerator met zo’n klein oppervlak zoveel rendement kan boeken?

In het windmolenwereldje is er een bekende verhouding tussen de oppervlakte van een windturbine en de hoeveelheid windenergie die deze op kan vangen. Dit is de wet van Betz, die opgaat voor alle windmolens met een rotor. Volgens deze wet kan maximaal 59% van alle windenergie in een bepaald oppervlak opgevangen kan worden. Op het eerste gezicht lijkt het daarom absurd dat met de vrij kleine doorsnede van de Aeromine windgenerator, naar schatting 5 m2, toch een enorm rendement kan worden geboekt.

Schijn bedriegt hier echter. De werkelijke oppervlakte van de Aeromine windgenerator is namelijk veel groter. Immers, het grote gebouw waar deze windgenerator op staat, maakt ook onderdeel uit van de aerodynamische constructie.

Wat de windgenerator doet, is de snelstromende luchtstroom langs de rand van het gebouw aftappen. Je kan nu ook zien, waarom de opbrengst zo hoog is: de kinetische energie van de wind die tegen het gebouw stroomt, wordt geconcentreerd aan de bovenrand van het dak waardoor op dat punt enorm hoge snelheden bereikt worden en het rendement ongekend hoog is.

De tweede verklaring is dat de windgenerator de luchtstroom niet hindert, zoals een rotor doet. Daardoor ontstaan er wervels en dat betekent energieverlies. In plaats daarvan concentreert de Aeromine windgenerator de luchtstroom als een laminaire stroom die veel minder wrijving ondergaat. Daardoor ontstaat er een onderdruk en wordt er via de propeller lucht aangezogen.

Dankzij de aerodynamische vorm onderstaat een onderdruk in het bovenste deel, die lucht aanzuigt via de propellor, onder. Bron/copyright: Aeromine, fair use

Deze YouTube video werd aanbevolen door Aeromine zelf.