Afrojack verkoopt huis, maar wel voor flink minder

Drieklomp Makelaars en Rentmeester/ Van Oosten

DJ Afrojack heeft zijn enorme huis verkocht, maar krijgt daar toch een stuk minder voor dan verwacht.

Afrojack zit goed in de slappe was. Hij heeft veel geld verdiend met plaatjes draaien en dan kan je wel een mooi huis kopen. Dat doet hij dan ook regelmatig. Oh ja, hij is ook nog eens getrouwd met een telg uit de Lamborghini familie. Vermoedelijk is hij dus niet meer heel vaak in Nederland en wellicht deed dit hem besluiten het huis te verkopen.

Afrojack verkoopt huis

Het is een geinig huis in Leersum (of all places). De DJ wilde al langer van het huis af en vroeg er dan ook 3 miljoen euro voor. Nu blijkt dat een Nederlandse zelfstandig consultant het huis heeft gekocht voor 2,7 miljoen euro. Toch een goede 3 ton minder. Maar we hoeven geen medelijden te hebben met hem. Dit omdat hij in 2013 de villa voor 2 miljoen euro kocht. Er zit dus een aardige winst op, desalniettemin minder dan verwacht. Tevens heeft hij de villa flink onder handen genomen en helemaal opgeknapt. Het is dan nu dan ook echt een feestpaleis en dat heeft ongetwijfeld ook aardig wat geld gekost.

Er was tevens een akkefietje met de belastingdienst die nu opgelost lijkt te zijn. Deze overheidsdienst was van mening dat Afrojack jarenlang te weinig belasting heeft betaald. Nu blijkt uit deze verkoop dat ook dit is opgelost, omdat de villa ´vrij van hypotheken, beslagen of inschrijvingen´ is overgedragen. Geen woord meer over mogelijke beslagen van de fiscus dus.

Verblijfplaats

De voormalig inwoner van Spijkenisse woont nu in het buitenland met vrouwlief. Nee, niet in het zonovergoten Italië maar in het minder idyllischer Vlaanderen. Daar woont hij op een landgoed van een oud-havebaron. Daar heeft hij ook miljoenen voor neer moeten leggen, maar hij kan het lijden. De man is goed voor een vermogen van 24 miljoen euro aldus Quote.