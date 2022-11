Afspraak op afstand via zorgapp voor het eerst volledig vergoed

Veel reguliere zorg kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan of pas op een later moment. En daardoor zijn lange wachtrijen ontstaan. Het is natuurlijk heel vervelend als je niet de zorg kunt krijgen die je nodig hebt. Zorg op afstand via apps in plaats van fysieke afspraken in het ziekenhuis kunnen een oplossing bieden. Zeker nu voor het eerst een zorgapp volledig wordt vergoed door een verzekeraar.

Volledige vergoeding van hartritme-app

Voor het eerst in Nederland wordt een zorgapp volledig vergoed. Verzekeraar VGZ en het Maastricht UMC+ hebben hier afspraken over gemaakt. Het gaat om de hartritme-app TeleCheck-AF. Hiermee kan bij patiënten met hartritmestoornissen het hartritme op afstand gemeten en geanalyseerd worden.

Hoe werkt zorg op afstand met TeleCheck-AF?

Met TeleCheck-AF kun je zelf altijd en overal je hartritme meten. De gegevens van de meting gaan naar je cardioloog. Die beoordeelt ze op afstand en geeft een behandeladvies. Dit kan via een teleconsult, bijvoorbeeld telefonisch of met beeldbellen, waardoor een bezoek aan het ziekenhuis niet meer nodig is. Doordat je zelf de meting doet zie je beter hoe je gezondheid zich ontwikkelt en kun je makkelijker meedenken- en praten over de behandeling.

De voordelen van digitale zorg

Digitale zorg is in het begin waarschijnlijk best wel even wennen. Maar het heeft ook zo zijn voordelen. Als je niet fysiek naar het ziekenhuis hoeft, scheelt dat je (reis)tijd en kun je de hoge brandstofprijzen vermijden, zeker als je niet in de buurt van een ziekenhuis woont. Je hoeft ook niet op de bus of de trein te wachten of vervoer te regelen als je daarvoor afhankelijk bent van anderen. Het geeft je ook een veilig gevoel, doordat je bijvoorbeeld ook vanuit het buitenland bij je arts terecht kunt als je je niet goed voelt.

Afspraken op afstand

Niet alleen zorgapps zoals TeleCheck-AF maken afspraken op afstand mogelijk. Een afspraak in een ziekenhuis of een consult met je huisarts kan ook telefonisch, per e-mail of via een videogesprek. Deze afspraken krijg je op dezelfde manier door je zorgverzekering 2023 vergoed als een afspraak op locatie. Het is handig om met je arts te overleggen over wat voor jou mogelijk is.

Behandelcode

Het vergoeden van de hartritme-app TeleCheck-AF was tot nu toe nog niet mogelijk, omdat er nog geen behandelcode bestond voor telebegeleiding. Daardoor was het voor ziekenhuizen financieel niet aantrekkelijk om de app te gebruiken. Nu de behandelcode er wel is, krijgen ziekenhuizen een vergoeding als ze hem gebruiken. En dat is een goede ontwikkeling, want andere ziekenhuizen kunnen hem nu ook inzetten voor digitale zorg op afstand.