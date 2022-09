De Bob van Daan Tech.

Er zijn in het leven leuke dingen, zoals de gadgets op Apparata, maar nu gaan we het over een heel vervelend onderwerp hebben. Afwassen. Is de afwasmachine Bob de beste uitvinding sinds het gebakken brood?

Afwasmachine Bob kleinste ter wereld

Vind je afwassen zonde van je tijd? En woon je in je eentje of met zijn tweeën? Mogen we je dan voorstellen aan Bob? Want dan is dit handige compacte Franse afwasmachientje, volgens de fabrikant Daan Tech de kleinste ter wereld, bien sûr precies wat je zoekt.

De energie-efficiëntie van afwasmachine Bob is met een F weliswaar afgrijselijk slecht, en met € 300 is het ook niet echt een goedkope gadget, maar het schattige uiterlijk maakt dan weer veel goed. Waarschijnlijk kan je daar je vriendin of vriend helemaal mee vertederen, als deze na een romantisch dinertje op ziet tegen de afwas.

Ook fijn aan afwasmachine Bob is dat het door de fabrikant naar wens te lakken is in verschillende kleuren. Dus de kans is groot dat het in een interieur past. Maar let tijdens de montage wel goed op, want de producthandleiding is niet altijd even duidelijk.

Compact, maar wast goed af

In dit kleine apparaat kan je ongeveer de afwas van één maaltijd verwerken. Door de compacte afmetingen is het ideaal voor een kleine woning of bijvoorbeeld de populaire een tiny house of camper. Je kan afwasmachine Bob zelfs vastschroeven in het meubilair. Al is dat misschien wat minder handig.

Weliswaar is het energiegebruik nogal hoog, maar het apparaatje maakt heel goed schoon. Wat dat betreft is deze petit Astérix te vergelijken met een grote afwasmachine.

Wij voorzien dat dit kleine Gallische wonder van techniek zowel vurige haters zal inspireren, als de harten van grote fans zal veroveren.

Meer informatie over afwasmachine Bob vind je op de site van Daan Tech.