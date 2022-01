Agenten ontslagen omdat ze Pokémon aan het vangen waren

Maak aantekeningen. Het is niet bijster slim om onder werktijd Pokémon te vangen. Al helemaal niet als politieagent.

Tijdens werk met iets anders bezig zijn dan werk. We doen het allemaal wel eens. Zolang het de productiviteit maar niet in de weg zit zal je werkgever vast een oogje dichtknijpen. Maar structureel andere dingen doen is andere koek. Al helemaal als je de oproep voor een overval in de buurt negeert omdat je Pokémon aan het vangen bent. Het overkwam een stel agenten uit Los Angeles.

Terwijl ze werden opgeroepen voor een overval in de buurt, gingen ze druk door met het vangen van Pokémon. Het kwam ze duur te staan. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat ze zijn ontslagen. Het bewijs is afkomstig uit de politieauto. Op camerabeelden is te zien dat het duo lekker zit te gamen, terwijl ze de oproep van de nabije overval keihard negeren. Naar het schijnt waren ze bezig een Snorlax te vangen.

De dienstauto werd gebruikt om in de omgeving te surveilleren. Niet uitkijkende voor verdachte situaties, maar voor Pokémon. Dat kan toch niet helemaal de bedoeling zijn. Niet heel gek dat de agenten in Los Angeles zijn ontslagen en nu op zoek moeten naar een andere baan. (via BBC)