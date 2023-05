Menselijke CEO’s zijn niet alleen erg duur. Ze richten ook nog eens heel erg veel schade aan. Een Ai als CEO blijkt het beter te doen.

Rampzalige menselijke CEO’s

Een enkele mislukte fusie, denk bijvoorbeeld aan de megalomane overnamecapriolen die ABN AMRO bestuursvoorzitter Rijkman Groenink uit heeft gehaald, en waar deze zichzelf flink mee heeft verrijkt, kostte de belastingbetaler al miljarden. Een AI als baas? Uit een experiment blijkt dat dat niet eens zo gek zou zijn.

Bestuursvoorzitters erg duur

Bestuursvoorzitters beschikken over een uniek talent. Althans, dat vinden ze van elkaar. En talent moet natuurlijk beloond worden. Vorstelijk beloond mag je wel zeggen. Want wat de bestuursvoorzitter van een groot bedrijf binnenharkt, vaak honderden miljoenen per jaar, is al snel duizenden malen zoveel als ze aan hun laagst betaalde werknemers betalen.

Een goed voorbeeld is de bestuursvoorzitter van Amazon.com, Andrew Jassy, op de shortlist van slechtste CEO van 2022. Hij verdiende in 2021 213 miljoen dollar. Dat is meer dan 6474 gemiddelde Amazon werknemers in dat jaar verdienden.

Ook voor wanpresterende CEO’s een vorstelijke beloning

Bestuursvoorzitters hebben er een handje van om overbodige werknemers de vervangen door kunstmatige intelligentie. In de hartverwarmende woorden van Rijkman Groenink: Je kunt gemist worden. Nu is de grap dat die overbodige werknemers voornamelijk zij zelf zijn. Zelfs de (volgens 24/7 Wall St.) slechtst presterende CEO van 2022, David Zaslav van Warner Bros Discovery, verrijkte zichzelf met maar liefst 247 miljoen dollar, meer dan waar de inwoners van de eilandstaatjes Tuvalu, Nauru en Kiribati het mee moeten doen. In ruil daarvoor liet hij meer dan 3 miljard dollar, en 37% van de beurswaarde, in rook opgaan door een rampzalige fusie.

Een AI als CEO legt het Hong Kongse bedrijf NetDragon Websoft geen windeieren. Gecreëerd door Dall-E via Bing

AI als CEO scoort veel beter

Niet voor niets is er daarom een behoorlijke onvrede met bestuursvoorzitters. Ze richten vaak een enorme schade aan, doorgaat door een overontwikkelde geldingsdrang in combinatie met een gebrek aan visie. Nu kan je kunstmatige intelligentie ook niet beschuldigen van het hebben van veel visie, maar geldingsdrang, of een gezwollen ego, heeft kunstmatige intelligentie niet.

Mogelijk verklaart dit waarom de nieuwe CEO van NetDragon Websoft, een aan de beurs van Hong Kong genoteerd gaming bedrijf, het zo goed doet. NetDragon Websoft is een groot bedrijf met bijna $10 miljard aan beurswaarde. Tang Yu is verantwoordelijk voor alle typische taken van een bestuursvoorzitter van een groot bedrijf: analyseren van hoog niveau analyses, leiderschapsbeslissingen maken, risico’s inschatten en de werkomgeving efficiënt inrichten. Voor al deze diensten vroeg zij een salaris van € 0, en dat voor een werkdag van 24 uur per dag.

Hoe dat komt? Tang Yu is geen mens van vlees en bloed, maar een AI. Sinds haar aanstelling is de koersontwikkeling van NetDragon Websoft stelselmatig boven de Hang Seng index gebleven. Vooral in 2022 liep de koers flink uit met een plus van 18,2%, waar de rest van de Hang Seng 2,8 procent in de min stond.

Exorbitante salarisstijgingen

In de laatste halve eeuw, gemeten vanaf 1965, zijn de salarissen van CEO’s bijna vijftien maal over de kop gegaan. Hun medewerkers gingen er in een halve eeuw slechts een schamele 18 procent op vooruit. Gemiddeld verdient een CEO evenveel als 400 medewerkers. Niet dat dit veel helpt qua prestaties. Integendeel zelfs.

Hoe beter CEO’s betaald worden, hoe slechter ze zelfs presteren: in een onderzoek beschreven in de Wall Street Journal blijken de slechtst betaalde CEO’s hun bedrijf meer dan te laten verdrievoudigen in waarde, terwijl de best betaalde CEO’s niet hoiger scoren dan iets meer dan een verdubbeling.

Een goede CEO is in staat zichzelf te vereenzelvigen met het lange termijn bedrijfsbelang en zich onbaatzuchtig in dienst te stellen van het bedrijf. Duidelijk geen karaktertrekken die in de persoonsbeschrijving van de gemiddelde CEO passen.