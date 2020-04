Ai, Apple-medewerker brandt MacBook Air af

Eerste reviews geven hem geen ongelijk.





De nieuwe MacBook Air, die in maart gelanceerd werd, was mede door de eerdere problemen met het toetsenbord een lang verwachte update. Binnen Apple lijkt men echter minder positief en de eerste reviews onderstrepen dat beeld.

Een schrijver van ZDNet had een bizarre ervaring. Hij wilde een nieuwe MacBook Air kopen. Aangezien een bezoek aan de Apple Store niet mogelijk was besloot hij een medewerker te e-mailen. Omdat de medewerkers van huis uit verder werken kreeg hij een reactie, maar die verbaasde nogal. De eerste reactie bestond namelijk uit ‘hahahahahaha’.

Dit vond de schrijver van dit gerenommeerde IT-blog erg bijzonder dus hij startte een e-mail conversatie. De medewerker was pijnlijk eerlijk. Hij (of zij) gaf aan dat de MacBooks al een tijd geen echte technische updates meer brachten en dat de beste man beter kon wachten tot er volgend jaar wel echte verbeteringen aankomen. Ook de verdere correspondentie was opmerkelijk en niet al te positief voor de MacBook en haar kopers. De medewerker gaf namelijk aan dat zij toch wel kopen zolang er Apple op het apparaat staat. De schrijver bleef met gemixte gevoelens achter. Hij besloot de nieuwste MacBook Air toch te kopen en liep direct tegen een falende Bluetooth-verbinding aan. Geen reclame dus.

Overigens maakte de medewerker niet duidelijk welke verbeteringen er te verwachten zijn, maar het idee is dat de volgende generatie MacBooks Apple’s eigen ARM-chip ingebouwd krijgen.

Uit de eerste reviews van de nieuwste MacBook Air blijkt dat de medewerker wellicht pijnlijk eerlijk is geweest. Er zijn natuurlijk wel upgrades toegevoegd, maar twee grote problemen lijken nog steeds niet verholpen.

Zo is de processor nog steeds opmerkelijk traag en is de koelingsmechaniek hopeloos verouderd, waardoor de MacBook met name bij het opladen veel geluid produceert. Nu we eerder al zagen dat je de MacBook Air als gamer beter over kunt slaan en de teardown minder schokkende verbeteringen naar boven bracht dan we wellicht verwacht hadden lijkt de MacBook Air het niet makkelijk te krijgen.

