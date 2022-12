AI verslaat mensen in konkelen bij spel Diplomacy

Zelfs in ons geliefde menselijke tijdverdrijf, gekonkelefoes, worden we bedreigd. Kunstmatige intelligentie blijkt beter dan mensen in staat te zijn tot strategisch onderhandelen, althans in de spelsetting van het bordspel Diplomacy. Professor Jaap van den Herik voorspelde in 2016 dat AI in staat zou zijn mensen binnen 20 jaar met Diplomacy te verslaan. Dat blijkt nu al binnen zes jaar al gelukt te zijn…

De kunstmatige intelligentie CICERO, ontwikkeld door Facebook, pardon, Meta, nam undercover deel aan online Diplomacy toernooien. Daarmee scoorde CICERO meer dan het dubbele van de gemiddelde score van menselijke spelers en bevond zich in de top 10 van spelers die meer dan een spel hadden gespeeld. In totaal speelde de kunstmatige intelligentie mee in 40 spellen, waar 82 menselijke tegenstanders aan deelnamen. De spelers hadden niet door dat ze tegen een computer speelden.

Dit is een uitermate knappe prestatie. In feite slaagde deze kunstmatige intelligentie hiermee voor de Turingtest, althans in de beperkte context van een spel. En had de kunstmatige intelligentie de motieven van mensen goed door.

Met hun prestatie haalden de onderzoekers het wetenschappelijke toptijdschrift Science. En waarschijnlijk zal een zekere geleerde meneer in Leiden een sardonisch glimlachje niet hebben kunnen onderdrukken…

De spelregels van het spel Diplomacy

Het bordspel Diplomacy speelt zich af in het Europa van begin 20e eeuw. De bedoeling is om als de leider van een land te proberen het hele continent in handen te krijgen, althans de overheersende macht in het continent te worden. Er zijn zeven rijken, Oostenrijk-Hongarije, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland en het Ottomaanse Rijk (in het spel hebben deze hun moderne namen).

Anders dan bij de meeste bordspellen doet iedereen bij Diplomacy tegelijk een zet. Aan het begin van elke speelronde plaats je namelijk tegelijk geheime opdrachten voor je legers, die tegelijkertijd met de orders van anderen worden uitgevoerd.

De kaart is onderverdeeld in provincies, stukken grondgebied, die je moet zien te veroveren. Water verover je met een vloot, een stuk land verover je met een landleger (of een vloot, als het aan de kust ligt). Een stuk grondgebied bezetten kan, als je meer ondersteuning krijgt van naburige legers dan de tegenstander. Die ondersteuning kan ook van anderen zijn, en daar wordt het natuurlijk interessant.

Het interessante gedeelte van Diplomacy is het onderhandelen. Dat kan gedurende elke fase van het spel. Wanneer je samenwerkt met elkaar, kan je er voor een bepaalde spelers uitschakelen, tot je natuurlijk elkaar uitschakelt. Want er kan er maar eentje een spelletje Diplomacy winnen…