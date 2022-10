AI vervangt Darth Vaders stem in Obi-Wan Kenobi

Darth Vader droomt van zijn jongere zelf, artistieke interpretatie. Copyright Apparata

Darth Vader klinkt in de nieuwe Star Wars serie van Lucasfilm, Obi-Wan Kenobi, een stuk jonger, dankzij AI. James Earl Jones, die eerder Darth Vader vertolkte, gaf toestemming.

James Earl Jones vertolkte de rol van Obi-Wan Kenobi met zijn karakteristieke stem. De 93 jaar oude acteur heeft het, ondanks zijn diabetes, nog lang volgehouden in diverse rollen, maar heeft er nu toch mee ingestemd om zijn stem te laten vertolken door de kunstmatige intelligentie, die gebruik maakt van oude stemopnames.

Hiervoor heeft hij een overeenkomst getekend, waardoor de Oekraïense start-up Respeecher deze oude archiefopnames door hun software kan laten analyseren, en zo een natuurgetrouwe stem reproduceren.

Verjonging van de stem dankzij AI

In de Star Wars tijdlijn speelt het Obi-Wan Kenobi verhaal zich af in een tijd dat James Earl Jones nog 45 jaar jonger was. Het stemgeluid van iemand is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd en de stem van een oude man is anders, dan die van de jonge man die hij toen was. Gevolg hiervan is dat Darth Vader een stuk jonger klinkt dan in de vorige, succesvolle Star Wars episode die in 2019 verscheen, The Rise Of Skywalker.

Wat ook meespeelde bij de beslissing van James Earl Jones om zijn rol over te laten nemen door AI, was de wens van de scenarioschrijvers om het personage een wat minder prominente rol te laten spelen

Oekraïense studio herschept jonge Darth Vader

Dit is niet het is project dat Respeecher uitvoert voor de studio. Al eerder tekenden de Oekraïners voor de stem van Luke Skywalker in Disney Plus’ The Mandalorian and The Book of Boba Fett.

De rol van James Earl Jones is nog niet helemaal uitgespeeld. Hij zal de geluidstechnici en ook de scenarioschrijver bijstaan bij het realistisch vertolken van het personage. De serie is nu te zien op het streaming platform Disney Plus.