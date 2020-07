Deze bijzondere Nederlandse Airbnb locaties zijn nog vrij

Ga jij op vakantie in Nederland? Airbnb heeft wel wat grappige (en dure) suggesties.

Het wordt dit jaar een andere zomervakantie dan andere jaren. Veel mensen gaan niet naar het buitenland door Corona en bovendien zijn we al maanden thuis. Men wil er dus graag op uit. Gelukkig heeft Airbnb nog wel een paar bijzondere suggesties en belooft men rekening te houden met Corona. Overigens zijn de prijzen nu niet direct ‘last minute koopjes’, maar je hebt wellicht wel weer wat inspiratie.

1. Amsterdamse havenkraan als Airbnb

Havenkraan ‘De Vuurtoren’ in Amsterdam biedt je de mogelijkheid om te slapen op 50 meter hoogte in één van de drie unieke suites. In de periode 10 tot 17 augustus bedragen de kosten voor de hele kraan (dus alle 3 de suites) EUR 2.834,- per nacht en dan heb je ook nog eens een flinke korting te pakken. Bovendien mag je dan gebruik maken van de unieke jacuzzi, die ook op 50m2 hoogte wordt opgezet. Heb jij al zin?

2. Jouw eigen jacht

In dezelfde week kan je natuurlijk ook minder hoog van de toren blazen. Wat dacht je van een weekje lekker varen? Met deze Azimut 50, die in Naarden op je ligt te wachten zal dat best lukken. Met twee slaapkamers met ieder twee tweepersoonsbedden is het jacht geschikt voor het hele gezin of om als jouw eigen ‘Love Boat’ te dienen. Voor 1.300 euro per nacht kunnen de trossen los. Kijk maar.

3. Zelf hotelletje spelen

Je kunt natuurlijk gaan varen of van grote hoogte vakantie vieren, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Je kunt namelijk ook zelf hotelletje spelen. In hartje Amsterdam (vlakbij het Leidseplein) kun je een privéhotel boeken voor 17 personen. Met 5 slaapkamers en 5 badkamers hoef je jezelf niet te vervelen en hebben groepen flink de ruimte. Voor een week betaal je inclusief allerlei kosten en toeslagen een kleine 10.000 euro, maar voor 17 man zit je dan voor 84 euro per persoon per nacht in hartje Amsterdam en dan valt het bedrag ineens weer mee. Je kunt uiteraard alvast een kijkje nemen.

Als je toch naar het buitenland wilt kunnen deze bijzondere bestemmingen voor 2020 je wellicht op weg helpen.

Bron en afbeeldingen: Airbnb