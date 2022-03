Airbnb loopt als een malle in Oekraïne, maar waarom?

Er is oorlog in Oekraïne. Toch boeken veel mensen een kamer via Airbnb ergens in Oekraïne. Opmerkelijk? Jazeker, maar de reden is logisch.

Het is natuurlijk de vraag waarom mensen geld besteden en Airbnb’s boeken, terwijl ze helemaal geen plannen hebben om er daadwerkelijk heen te gaan. De reden is logisch en heeft een goede motivatie. Mensen over de hele wereld boeken Airbnb’s in Oekraïne om rechtstreeks geld naar de lokale bevolking te sturen.

Airbnb in Oekraïne

Het zijn ook niet een paar mensen. Nee, tienduizenden mensen over de hele wereld boeken Airbnbs in Oekraïne. Hoewel ze niet van plan zijn naar het door oorlog verscheurde land te gaan. De reden: het is een snelle manier om contante donaties aan Oekraïense inwoners te krijgen.

De beweging begon vorige week op het platform. Afgelopen week twitterde Airbnb-topman Brian Chesky over de trend: “In 48 uur zijn 61.402 nachten geboekt in Oekraïne. Dat is 1,9 miljoen dollar die naar hosts in nood gaat”, schreef hij. “Wat een gaaf idee van onze community. Dank u.”

Tijdens de 48-uurperiode van 2 maart tot 3 maart boekten Airbnb-gebruikers uit verschillende landen meer dan 61.000 nachten, met een boekingswaarde van bijna $ 2 miljoen. Meer dan de helft — 34.000 nachten — werd geboekt door Airbnb-gebruikers in de Verenigde Staten. In dezelfde periode werden volgens Airbnb meer dan 8.000 nachten geboekt door gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en bijna 3.000 nachten door Canadezen.

Ondersteuning

Een woordvoerder van het bedrijf zei dat Airbnb zich nu richt op het vergroten van het bewustzijn over hoe mensen in buurlanden van Oekraïne zich kunnen aanmelden om tijdelijke huisvesting te bieden aan Oekraïense vluchtelingen, en merkt op dat mensen geen huidige Airbnb-host hoeven te zijn om zich aan te melden.