AirPods 3 komen eerder. Veel eerder - Apparata

De AirPods 3 release is dit jaar. Nu blijkt dat ze wellicht eerder komen dan voorzien.

Veel mensen zitten te wachten op de nieuwe AirPods 3. Vermoedelijk zullen ze weer duurder worden, maar dan nog zullen de AirPods goed gaan verkopen. Dat doen ze namelijk altijd en daarom is het één van de releases van Apple waar iedereen naar uit zit te kijken. En ze lanceren misschien veel eerder dan je verwacht.

AirPods 3 release

Op het internet hebben veel deskundigen, analisten en lekkers het er al maanden over: wanneer worden de nieuwe AirPods gelanceerd. Veel van hun geloven dat Apple de release van de AirPods 3 naar Q3 2021 heeft geduwd, maar nu stelt een nieuw lek dat Apple ze daadwerkelijk een verrassend onderdeel zal maken van een aankomend hardware-evenement in april.

Op Weibo is tegenwoordig een nieuwe lekker, genaamd Uncle Pan. Afgelopen maand had hij verschillende nieuwtjes en het lijkt allemaal te kloppen. Mainstream analisten nemen de berichten dan ook zeer serieus. UnclePan is nieuw in de lekkende gemeenschap, maar AppleTrack, een site die zich toelegt op het volgen van de betrouwbaarheid van insiders uit de industrie, merkt op: “Ik denk dat zijn weetjes legitiem zijn. Pan’s post over nieuwe Spring MagSafe-cases komt precies overeen met wat een totaal andere bron gepost op Weibo.” En dus kan het account het nu ook bij het rechte eind hebben wat betreft de release van de AirPods 3.

Release datum

Het account Uncle Pan suggereert nu dat de AirPods 3 deze maand zullen debuteren, naast een nieuwe versie van de iPad Pro. Dan moeten we in plaats daarvan een nieuwe iPad Mini missen.

Als dit blijkt de kloppen, dan zullen de gevestigde insiders uit de industrie wel achter hun oren krabben. Zij hebben het dus allemaal mis gehad. Ook de veelgeprezen Apple-analist Ming-Chi Kuo, die stelt dat Apple de AirPods release naar het derde kwartaal heeft geduwd. Apple is trouwens hard bezig om al die lekken te dichten en voert een nieuw beleid om dit te voorkomen. We hopen in ieder geval dat deze lekker het juist heeft, dan zouden we al voor de zomer kunnen genieten van de nieuwe AirPods 3.