‘AirPods 3 krijgt snufjes van AirPods Pro’

Er is nieuwe informatie opgedoken over de toekomstige AirPods 3 die onderweg zijn.

Momenteel is er keuze uit twee soorten AirPods. Je hebt de gewone, tweede generatie, AirPods en de AirPods Pro. Uiteraard werkt Apple aan opvolgers van beide audiosystemen. Voor de AirPods 3 kunnen we snufjes verwachten die Apple nu toepast op de AirPods Pro. Dat zegt de doorgaans goed geïnformeerde Apple analist Ming-Chi Kuo van TF International Securities.

De derde generatie AirPods zijn nog geven ver weg. De verwachting is dat Apple de AirPods 3 in het begin van 2021 gaat lanceren. Volgens Kuo neemt de derde generatie AirPods de zogenaamde system-in-package (SiP) technologie over van de Pro. Deze afkorting staat simpelweg voor het feit dat meerdere technieken in een klein pakketje zijn samengesteld. Dit betekent dat we geavanceerde audiotechnieken van de Pro naar de gewone AirPods komen. En dat resulteert weer in betere geluidskwaliteit.

Verder denkt Kuo dat het uiterlijk van de derde generatie AirPods meer gaat lijken op dat van de Pro. De ‘stengels’ onderaan worden kleiner. Wanneer de AirPods 3 verschijnt zal Apple naar verwachting de uitgaande AirPods uit het gamma nemen. De huidige generatie AirPods (2) werd in het begin van 2019 voorgesteld. Later in dat jaar kwamen ook de AirPods Pro op de markt. (via Macrumors)