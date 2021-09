AirPods kwijt? Jammer, je kunt ze nog steeds niet vinden met deze iOS 15 functie

Die kleine AirPods weer kwijt…Het overkomt iedereen wel eens. Maar je kunt ze nog steeds niet vinden met deze, nu toekomstige, functie.

Apple stond verleden volop in het nieuws. Was het niet over de nieuwe iPhone, dan was het wel over de nieuwe iPad. Maar laten we niet vergeten dat ze ook nog AirPods hebben. Veel mensen gebruiken deze kekke dingetjes elke dag. En wat gebeurt er dan? Juist, je raakt ze weleens kwijt. Apple had eerder aangekondigd dat daar een handige functie voor zou komen. Maar helaas, die komt er voorlopig niet.

AirPods kwijt

Dat is toch jammer, want AirPods zijn toch niet goedkoop. Het techbedrijf heeft onlangs de webpagina met alle iOS- functies een update gegeven. Daar werd duidelijk dat de zogenaamde ‘Zoek mijn AirPods’ functie er voorlopig niet komt. Deze functie zou beschikbaar worden gesteld voor de AirPods Pro en Max. Apple geeft, zoals vaak, geen reden voor de vertraging. Overigens, er staan op de website nog veel meer functies die een vertraging oplopen. Denk hierbij aan Universal Control, SharePlay of het verbergen van je e-mailadres.

Deze functies zijn niet klaar en zitten niet in de eerste officiële update van iOS 15 die vanavond uitgerold gaat worden. Er zijn wel een aantal andere functies die ooit nog naar ons landje komen, zoals het toevoegen van ID- kaarten en rijbewijzen in de Wallet- app.

Terugvinden

Veel mensen zitten toch wel op deze functie te wachten. Als je je AirPods Pro of AirPods Max kwijt bent, dan kan je deze terugvinden via je iPhone, iPad of Mac. Dat gebeurt via een Bluetoothverbinding als je in de buurt komt van je AirPods. Het gave hieraan is dat ook andere mensen je kunnen helpen met het zoeken. Als zij langs je AirPods lopen, zal de locatie (anoniem) worden doorgegeven. De kans is dan een stuk groter dat je ze terug zal vinden. Als iemand met deze functie dicht genoeg in de buurt is zal je een geluidje horen om nauwkeuriger te zoeken.