AirPods Max garantie heeft addertje onder het gras - Apparata

Als jij je AirPods Max om wat voor reden dan ook onder de garantie laat vervangen krijg je geen complete vervanging.

De nieuwe AirPods Max zijn nog maar net uit, of er valt al iets opmerkelijks te melden mocht je met een defect exemplaar zitten. Een klant van Apple had een issue met zijn exemplaar en onder de garantie kreeg deze persoon kosteloos een nieuwe. Er was echter een addertje onder het gras.

AirPods Max vervanging onder garantie

Dat addertje is dat Apple geen volledige AirPods Max aan je levert. Je krijgt een nieuwe koptelefoon minus de hoofdkussens. Die moet je er dus zelf even afhalen alvorens je het oude exemplaar meegeeft voor de garantie. Een manier van Apple om geld te besparen. Bovendien is het beter voor het milieu. Aan de ene kant is het ook logisch. Met de hoofdkussens is immers niets mis, dus waarom zouden deze ook vervangen moeten worden. Aan de andere kant is het wel zo prettig als meteen alles nieuw is toch? Zeker van een luxe merk als Apple zou je dit verwachten.

Toch is het geen verrassing dat Apple dit doet. Immers, met de Watch is het ook zo dat je geen nieuw bandje krijgt als het slimme horloge onder garantie wordt vervangen. (via Macrumors)