AirPods Max is één jaar oud: is ‘ie al betaalbaar?

De AirPods Max lanceerde een jaar geleden was toen aardig prijzig. Inmiddels zijn we een jaar verder: is de AirPods Max dan nu wél te betalen?

Het is een regel waar we al jaren mee te maken hebben: techniek schrijft af. In het geval van vele apparaten is dat logisch. Een smartphone schrijft af omdat er tijdig een nieuw exemplaar verschijnt, dus wordt het oude exemplaar minder gewild. Er is echter niet alleen het verschijnen van een opvolger nodig: afschrijven gebeurt gewoon.

AirPods Max

Soms is dat goed nieuws. In het geval van de AirPods Max bijvoorbeeld. Apple onthulde hun eerste eigen merk koptelefoon in december 2020, een jaar geleden. De topper van de AirPods line-up is een technologisch gaaf ding, maar werd altijd dwarsgezeten door zijn prijs. In Nederland ging ‘ie de winkels in voor 629,99 euro. Voor een koptelefoon is dat erg veel geld, zelfs al is het een hele goede.

Korting op AirPods Max

Inmiddels, zoals in de eerste alinea gezegd, heeft het device een beetje kunnen afschrijven. De AirPods Max is niet vervangen door een opvolger en is nog steeds nieuw te koop. Bij Apple hoef je geen kortingen te verwachten, maar bij winkels die met voorraden werken inmiddels wel.

Bij MediaMarkt bijvoorbeeld, daar kun je de koptelefoon krijgen voor rondom de 500 euro als je een groene of roze wil. Ben je tevreden met zwart of zilver, dan is 479 euro zelfs te doen. Bij CoolBlue hetzelfde verhaal: 499 euro voor alle kleuren behalve zwart en zilver die voor 479 je kan op gestuurd worden. Prijspakker is Bol.com, waar de meeste kleuren van de AirPods Max slechts 449,95 euro kosten.

Goede deal?

Daarmee scoor je op de AirPods Max een jaar na dato zo rond de 25 of 30 procent korting ten opzichte van de prijs die Apple gaf en geeft. Dat scheelt een flinke slok op een borrel, maar nog steeds maakt het de koptelefoon niet goedkoop. Men is voor dit geld – aldus de reviews – aardig tevreden over de koptelefoon, dus misschien is het tijd om je slag te slaan.