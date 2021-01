AirPods Max oorkussens nu te koop (en ze zijn niet goedkoop) - Apparata

Vanaf vandaag verkrijgbaar in de Apple winkel: losse oorkussens van de nieuwe AirPods Max. Net als de koptelefoon zijn ze niet voordelig.

Apple heeft de markt van de koptelefoons betreden met de luxe AirPods Max. Een koptelefoon van hoge kwaliteit met een premium prijskaartje. Ze kosten namelijk een heftige 629 euro. Nu is het niet zo dat Apple de enige is met dit soort prijzen in dit segment, maar het blijft toch een heftig aankoopbedrag an sich.

AirPods Max oorkussens

Het Amerikaanse techbedrijf verkoopt de koptelefoon in verschillende kleuren. Het is echter niet mogelijk om te afwisselen in kleuren van de oorkussens voor de AirPods Max. Wie wil combineren (of de huidige oorkussens na verloop van tijd vervangen) kan nu terecht bij Apple.

In de (digitale) winkel van het techbedrijf zijn AirPods oorkussens verkrijgbaar voor 79 euro per set. Ze zijn er in de kleuren zilver, zwart, groen, hemelsblauw, rood. Het maakt niet uit welke kleur je kiest, alle prijzen zijn gelijk.

De oorkussens zijn een belangrijk onderdeel van de AirPods Max. Zo werd eerder bekend dat het techbedrijf de oorkussens niet vervangt als de koptelefoon onder garantie wordt vervangen. Je moet ze dus handmatig verwijderen en goed bewaren in dat geval. Zijn ze na een jaar of twee vies geworden en ben je toe aan vervanging, dan kun je ze dus los aanschaffen via Apple.