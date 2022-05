AirPods Pro 2 zullen revolutionair zijn

Een lekker heeft informatie over de nieuwe Apple AirPods Pro 2 en deze zullen revolutionair worden. Lees hier waarom.

Wanneer Apple zijn volgende oordopjes onthult, dan zal er goed nieuws zijn voor degenen die een grote stap vooruit willen in audio-innovatie. Maar er zit ook een addertje onder het gras, want de prijs zal vermoedelijk stijgen.

Apple AirPods Pro 2: revolutionair design

Dat is volgens de laatste blogpost van @LeaksApplePro die op iDropNews een uitgebreide blik werpt op wat Apple waarschijnlijk zal onthullen tijdens het evenement in september. Dat naar verwachting het volgende grote evenement zal zijn na de WWDC van volgende maand.

Naast het praten over de iPhone 14, zijn er details over de Pro iPhones die worden aangekondigd en Apple Watch Series 8. Maar de auteur bewaart zijn grootste superlatieven voor de AirPods Pro 2 en zegt het volgende daarover. “De AirPods Pro 2 wordt de grootste innovatie op het gebied van draadloze oordopjes sinds de introductie van de originele AirPods in 2016.” Een van de belangrijkste redenen om de nieuwe oordopjes leuk te vinden, is de ondersteuning van verliesvrije audio. Ook geruchten met andere details zoals “nieuwe codec, een stemloos ontwerp en ultramoderne ruis -technologie” stemmen mensen positief.

Het nieuwe ontwerp is intrigerend en komt overeen met andere lekken. Die suggereren dat Apple graag de steel wil verwijderen die uit je oor steekt. En dat is uniek voor Apple.

Aankondiging en prijs

Het is niet zeker dat de nieuwe oordopjes zullen worden aangekondigd tijdens het evenement in september. Waarbij de schrijver beweert dat het afhangt van het feit of dat evenement online of persoonlijk is.

Er is hier ook bevestiging van het gerucht dat Apple USB-C zou kunnen gebruiken in plaats van Lightning in AirPods Pro 2. Wat wel vast staat is dat de apparaten duurder zullen worden. Vermoedelijk rond de 50,- euro meer dan nu.