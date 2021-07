AirPods Pro krijgen concurrentie van de OnePlus Buds - Apparata

De Apple AirPods Pro kunnen een nieuwe concurrent verwachten uit een bekende hoek, namelijk van de OnePlus Buds.

Inmiddels is de AirPods-serie uitgegroeid tot een echte familie. Met een basismodel, een pro model en zelfs een koptelefoon. Andere merken volgen, want die willen maar al te graag wat van dat marktaandeel van Apple opsnoepen. OnePlus heeft al een AirPods concurrent in vorm van de Buds, maar ook de Pro moet eraan geloven.

OnePlus Buds Pro

Het feit dat het merk er mee bezig is hebben ze min of meer zelf aangekondigd. Via Lab is namelijk kenbaar gemaakt dat ze zoekende zijn naar mensen die de Nord 2 en Buds Pro willen testen. Dat laatste klinkt als een echte concurrent van de AirPods Pro. Verwacht onder meer actieve ruisonderdrukking, wat je van een ‘Pro’-product wel mag verwachten.

De Apple AirPods Pro kosten 279 euro. Het is aan te nemen dat OnePlus met de Buds Pro onder dit bedrag gaat zitten. Hoeveel is uiteindelijk afwachten. Het feit dat het merk op zoek is naar testers geeft al aan dat ze in een vergevorderd stadium van ontwikkeling zitten. De aankondiging van de draadloze oortjes zullen wat dat betreft ergens in dit jaar nog plaatsvinden. Ga daar maar van uit.