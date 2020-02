AirPods Pro Lite lopen vertraging op

En dat komt hierdoor.





Vorige week werd naar buiten gebracht dat Apple zou werken aan zogenaamde AirPods Pro Lite. Deze nieuwe oortje zouden het ‘gat’ moeten vullen tussen de AirPods en de AirPods Pro.

Wanneer die AirPods Pro Lite op de markt zou moeten komen was nog niet duidelijk. Wel werd gesproken over een mogelijke productiestart in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat lijkt nu niet te gaan gebeuren. Volgens Digitimes heeft de komst van de AirPods Pro Lite vertraging opgelopen.

De vertraging zou te maken hebben met het coronavirus. De productie van dit soort apparaten verloopt in Aziƫ. Met name in China liggen in grote delen van het land het openbare leven plat. De productie is afhankelijk van leveranciers. Als die leveranciers de onderdelen niet op tijd kunnen afleveren loopt een product vertraging op.

Ondertussen heeft het coronavirus grote impact op de rest van de industrie. Zo werd onlangs aangekondigd dat het Mobile World Congress in Barcelona dit jaar niet doorgaat. Het is voor het eerst sinds jaren dat het MWC wordt gecanceld. Een klap voor techbedrijven, die plots andere plannen moeten verzinnen voor de presentatie van nieuwe producten.