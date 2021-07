AirPods Pro opgepast, OnePlus Buds Pro gelanceerd

OnePlus kon met de Buds natuurlijk niet achterblijven, aangezien Apple ook de AirPods Pro heeft.

Ja, de naamkeuze is wat dat betreft niet bijster origineel. Het grote verschil tussen de twee, als je ze vergelijkt tenminste, is bijvoorbeeld de prijs. Maar daarover later meer. Wat hebben de nieuwe OnePlus Buds Pro te bieden ten opzichte van het reguliere model?

Ongeveer een jaar geleden trok ik een harde conclusie. De OnePlus Buds waren niet mijn ding. Althans, op het gebied van draagcomfort. Na een halfuur had ik last van mijn oren. Benieuwd of de Buds Pro dit beter voor elkaar hebben. Het materiaal is in elk geval een stuk minder plastic achtig in vergelijking met de Buds. Maar er is natuurlijk meer nieuws te melden.

Specificaties

Slimme ruisonderdrukking, een betere gesprekskwaliteit tijdens het bellen en langere batterijprestaties zijn een greep uit de verbeteringen die de Pro heef te bieden ten opzichte van de gewone Buds. De OnePlus Buds Pro zijn voorzien van een slim ANC-systeem dat ongewenste geluidsfrequenties, zoals omgevingsgeluiden of gesprekken, in realtime kan onderdrukken. Elke oordop beschikt over een systeem met drie microfoons dat geluidsniveaus tot 40 dB actief wegfiltert

Ook muziek luisteren moet volgens OnePlus comfortabel verlopen met deze Buds Pro. Er zitten twee grote dynamische drivers van 11 mm in de oortjes en er is Dolby Atmos-ondersteuning. De batterij gaat maximaal 38 uur bij volledige lading, dus met de meegeleverde case, mee. Of 10 uur als je ze tussendoor 10 minuten in de lader stopt.

Je kunt de Buds Pro draadloos opladen in combinatie met Qi-gecertificeerde draadloze laders. Daarnaast is er ondersteuning voor OnePlus eigen Warp Charge. De oortjes werken via Bluetooth 5.2, wat een minimale vertraging betekent in combinatie met het apparaat waarmee ze verbonden zijn.

OnePlus Buds Pro prijs

De Buds Pro kost 149 euro. Om nog even terug te komen op die AirPods Pro ter vergelijking, die kosten een dikke 279 euro. Vanaf 18 augustus tot en met 24 augustus is het mogelijk om een pre-order te plaatsen. Vanaf 25 augustus start de verkoop en komen in de kleuren wit en zwart.