Al deze films zijn juist eerder te streamen door corona

Geluk bij ongeluk, zullen we maar zeggen.





De hele wereld staat op het moment still door het coronavirus. Zo is de hele tech-industrie platgelegd door de eerste golf van het virus in Azië. Later bereikte de ziekte onder andere Hollywood, waar films en series een dreun kregen. Gelukkig zijn er ook wat positieve kanttekeningen aan de chaos die corona veroorzaakt.

Veel van de onderstaande films zijn namelijk niet of nauwelijks uitgekomen door het virus. Andere titels zijn al uitgekomen, maar zouden nog lang niet te streamen zijn. Gelukkig is er geluk bij ongeluk, want alle onderstaande films zijn vervroegd online beschikbaar.

Alle titels zijn in elk geval via Amazon te huren, met uitstapjes naar YouTube, Disney+, en iTunes.

Emma

Frozen 2

The Invisible Man

The Hunt

Birds of Prey (vanaf 24 maart)

Star Wars: The Rise of Skywalker

Onward

Sonic the Hedgehog (vanaf 31 maart)