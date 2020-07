Al deze Google Android apps krijgen eindelijk dark mode

Google rolt langzaam dark mode uit voor een drietal Google Android apps.

Op een of andere manier doet de smartphone-industrie er al jaren over om dark mode uit te rollen. Ook Android-uitbater Google heeft nog lang niet alle apps verrijkt met de visuele aanpassing. Na Google Chrome is het nu eindelijk de beurt voor een drietal andere Google apps.

Google rolt dark mode uit voor Android apps

In een blogpost kondigt Google een donkere modus aan voor een drietal apps voor Android. Het gaat hier om een visuele overhaul van Google Docs, Sheets en Slides. Hiermee wordt ’s avonds nog even een bestandje kijken of een presentatie voorbereiden een stuk prettiger voor de ogen.

Google laat in de post weten dat dark mode automatisch wordt toegepast in de vermelde apps, als de feature ook aan staat in Android zelf. De apps respecteren volgens de zoekgigant dus de systeeminstellingen van Android zelf. Mocht je de feature specifiek voor de vermelde applicaties aanzetten, dan doe je dat per individuele app als volgt: Menu > Settings > Theme > Dark.

Voordelen donkere modus

Het is een wonder dat niet alle native Android-apps ondersteuning voor dark mode hebben. Want voor velen is de inversie van wit en zwart veel prettiger om naar te kijken. Het is daarentegen meer dan een smaakkwestie. Dark mode is ook nog eens vriendelijker voor de batterij én maakt het minder erg om voor het slapen gaan nog even wat werk te verrichten.

Google rolt dark mode voor Google Docs, Sheets en Slides langzaam uit voor alle gebruikers van Android. Vanaf vandaag kun je de feature al hebben, maar het kan potentieel langer dan 15 dagen duren voordat het bij jou aanbelandt.