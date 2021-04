Al deze Xbox games zijn nu gratis online te spelen - Apparata

Microsoft heeft een enorme lijst aan games bekendgemaakt die je nu gratis online kunt spelen zonder het hebben van een Xbox Live Gold abonnement.

Online gamen, of dat nu op een PlayStation of op een Xbox is, kun je niet zomaar gratis doen. In het geval van PlayStation moet je een abonnement hebben op Plus. Bij Xbox heet dat Live Gold. Het komt in vergelijkbare mate op hetzelfde neer. Microsoft heeft echter een belangrijke aankondiging. Sommige games worden gratis te spelen.

Nee, je kunt niet opeens GTA of Call of Duty: Black Ops Cold War gratis online spelen. Voorlopig komen alleen free-to-play games in aanmerking voor de update van Microsoft. Desalniettemin is het een enorme lijst die volgens Microsoft in de toekomst verder uitgebreid zal worden. Alle games die je vanaf nu gratis online kunt spelen zonder Xbox Live Gold abonnement zie je hieronder.

• 3on3 FreeStyle

• Aegis Wing

• APB Reloaded

• Apex Legends

• Armored Warfare

• Battle Islands: Commanders

• Bless Unleashed

• Brawlhalla

• Call of Duty: Warzone

• Crackdown

• Crackdown 2

• Crimson Alliance

• Crossout

• CRSED: F.O.A.D.

• Darwin Project

• Dauntless

• DC Universe Online

• Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

• Dead or Alive 6: Core Fighters

• Defiance 2050

• Destiny 2

• Doritos Crash Course

• Dungeon Defenders II

• Enlisted

• Eternal Card Game

• Family Game Night

• Fishing Planet

• Fortnite

• Galaxy Control: Arena

• Happy Wars

• Harm’s Way

• Hawken

• Hyper Scape

• Killer Instinct

• Korgan

• Minion Masters

• Neverwinter

• Outriders (Demo)

• Paladins

• Path of Exile

• Phantasy Star Online 2

• Phantom Dust

• Pinball FX2

• Prominence Poker

• Realm Royale

• Rec Room

• Resident Evil Revelations 2

• ROBLOX

• Rocket League

• Rogue Company

• Skyforge

• SMITE

• Spacelords

• Spellbreak

• Star Trek Online

• Techwars Global Conflict

• TERA

• The Four Kings Casino and Slots

• Too Human

• Trove

• Vigor

• War Thunder

• Warface

• Warframe

• World of Tanks

• World of Warships: Legends

• Yaris

Zoals je ziet zijn grote gratis multiplayer games als Call of Duty: Warzone en Apex Legends nu gratis online te spelen op je Xbox. Mocht je alleen deze games spelen, scheelt dat weer een abonnement!