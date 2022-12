Alexa kost Amazon 10 miljard per jaar

De Amerikaanse e-commercegigant Amazon investeert stevig in de slimme speaker Alexa. Daarmee kan je niet alleen genieten van een goede kwaliteit geluid, maar ook commando’s geven. Helaas gaat het allemaal niet zoals gehoopt voor de Amerikaanse gigant en moet het bedrijf behoorlijk wat geld toeleggen op Alexa.

Amazon Alexa is meer dan Echo

Alexa is meer dan alleen de populaire, slimme speaker Echo. Achter het Alexa concept vind je bijvoorbeeld ook de kunstmatige intelligentie die de gesproken stem van Alexa gebruikers omzet in voor de computer te begrijpen taal. Op dit moment is dat alleen Engels, waardoor Alexa alleen in de Angelsaksische wereld echt aanslaat. De grote droom van Amazon is om Alexa te gebruiken als centrale hub voor het domotica universum van Amazon.

Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de camera Ring, de slimme Amazon divisie steek en andere Amazon domotica apparaten. In Amazon’s droomtoekomst komt er dan een eindeloze stroom van data van Amazon gebruikers op gang, waarmee je bedrijf kunstmatige intelligentie kan voeden en op die manier snel veel beter kan maken.

Data is het nieuwe goud

Want één ding is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden: data is het nieuwe goud en met een grote hoeveelheid data kan je kunstmatige intelligentie snel laten groeien. Op dit moment probeert ieder groot bedrijf massaal in te zetten op kunstmatige intelligentie. Amazon kan dan natuurlijk niet achterblijven. Maar het probleem met de Alexa was dat de data die het opleverde, niet veel waard was. Want de gebruikers van Alexa gebruikten het voornamelijk om opdrachten te geven aan hun domoticasysteem, van twee tot hooguit drie woorden.

Drastische bezuiniging op Alexa

Omdat Amazon op dit moment te lijden heeft onder lage verkopen en minder winst, is het bedrijf rond de 10.000 mensen aan het ontslaan. Een belangrijk onderdeel van deze ontslagen vallen bij de afdeling van Alexa. In plaats daarvan wil Amazon zich nu richten op diensten die met gezondheidszorg en wellness te maken hebben.