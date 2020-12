Gaat Alibaba in 2021 verdwijnen door Jack Ma? - Apparata

Marktplaats Alibaba heeft problemen met de Chinese overheid en die grijpt in.

Dat de Chinese techgigant Alibaba stormenderhand de wereld verovert is geen verrassing. Het concern groeit en groeit en daar is niet iedereen even blij mee. Onder de criticasters is de Chinese overheid en zoals bekend kunnen die rigoureus zijn. Gaat Alibaba in 2021 verdwijnen?

Alibaba op het matje bij de Chinese overheid

Alibaba groeit als een malle. In het verleden werden er al bijzondere records gevestigd. Zo zijn er dagomzetten van 38 miljard genoteerd. Ook opent de Chinese megasupermarkt wereldwijd, waaronder in België, distributiecentra. Deze expansiedrang valt bij veel partijen op. Een van die partijen is de Chinese overheid. In het communistische China ligt commercieel succes nu eenmaal gevoelig. Omdat er meer Chinese techbedrijven zijn die razendsnel groeien heeft de Chinese overheid een programma tegen monopolies gelanceerd. De eerste casus die men aanpakt is Alibaba. De overheid kondigde aan dat zijn een uitnodiging krijgen om over het bedrijf en het monopolie te praten. Deze uitnodiging valt in de categorie ‘an offer you can’t refuse’.

Dit wil de Chinese overheid van Alibaba

Het gesprek met Alibaba is in eerste instantie gericht op het ‘choosing one from two’ beleid van de internetsupermarkt. Dit betekent dat als een verkoper op het platform van Jack Ma verkoopt, hij niet met andere online winkels in zee mag gaan. Ook is er een apart gesprek voorzien met het moederbedrijf van Alibaba, de Ant Group. In dit gesprek zal men bespreken hoe men de groep gaat ‘begeleiden’ in het implementeren van financieel toezicht, eerlijke competitie en het beschermen van consumentenbelangen. Kortom, er staat nogal wat te gebeuren.

Namens Alibaba reageert een zegsman dat zij zich aan regelgeving houden en zullen houden. Investeerders geven aan dat zij afwachten of het plan ‘politiek gemotiveerd is’en of dat ook staatsmonopolies worden aangepakt. Voor Chinese begrippen is dat stevige kritiek. Dat China met deze maatregelen forse gevolgen niet schuwt is inmiddels gebleken.

Laat China het bedrijf verdwijnen?

De problemen tussen de koopjesgigant en de Chinese overheid begonnen in oktober. Jack Ma heeft toen een speech gehouden in Shanghai, waarin hij scherpe kritiek uitte op de overheid en dat is, zoals we weten, in China niet de bedoeling. Sindsdien is de overheid volop bezig om alles waar Jack Ma bij betrokken is aan te pakken.

Dat het menens is blijkt wel uit het feit dat de overheid twee dagen voor de geplande lancering de beursgang van de Ant Group verbood. Hiermee zette men een streep door de grootste beursgang ooit. Deze zou groter worden dan de $ 25 miljard die de Ant Group in 2014 ophaalde. Dat aandeelhouders geschrokken zijn blijkt wel uit het feit dat de aandelenkoersen sinds de bekendmaking van het nieuws al 9% gedaald zijn.

Dit nieuws wordt dus ongetwijfeld vervolgd in 2021.

Bron: Reuters

Afbeelding: Wiki Commons