Alienware gaming monitoren heeft een kapstokje

Om je jas, ik bedoel je koptelefoon aan op te hangen. De nieuwe gaming monitoren van Alienware.

Keuze te over als het gaat om gaming monitoren. Maar als je echt heel specifiek aan het shoppen bent, dan wil je het liefste misschien iets van een merk dat zich echt richt op gaming. Alienware is zo’n merk en ze hebben een reeks nieuwe gaming monitors uitgebracht.

Een goede gaming monitor hanteert een razendsnelle verversingssnelheid. Zo oogt alles vloeiend en kun je maximaal van de game genieten. Dat zit hier wel snor. De nieuwe 25-inch monitor heeft een verversingssnelheid van 360Hz en het 27-inch scherm een verversingssnelheid van 280Hz. Aantrekkelijke specs voor de liefhebber van games.

Wat ook opvalt is het uitschuifbare haakje linksboven. Daar is over nagedacht! Je kunt aan het uitschuifbare haakje je gaming headset ophangen. De monitoren komen onder meer met twee HDMI 2.0 poorten, USB poorten. Opvallend genoeg geen USB-C, wat toch een beetje vreemd is anno 2022.

Prijzen beginnen bij 449 dollar voor het 25-inch model. Het grotere 27-inch model kost 649,99 dollar en komt ook pas in oktober op de markt. De 25-inch variant is al in september verkrijgbaar. Het merk Alienware valt onder Dell en komt dan ook met garantie van het merk.