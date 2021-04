Alle films die deze zomer naar Netflix komen - Apparata

Netflix heeft een lijst met films voor de zomer van 2021 bekendgemaakt, inclusief de acteurs en actrices.

Streamingdiensten nemen het tegen elkaar op. Wie heeft de beste portfolio? Hoe meer bekende acteurs en actrices, hoe sneller je geneigd bent om je bij die streamingdienst aan te sluiten. Voor de zomer van 2021 trekt Netflix een blik aan bekende Hollywood acteurs en actrices open. De lijst met films is nu bekend en kun je hieronder bekijken.

Netflix films zomer 2021

The Mitchells vs. The Machines

Blue Miracle

Wish Dragon

Skater Girl

Trollhunters: Rise of the Titans

The Loud House Movie

Fatherhood

Sweet Girl

Resort to Love

The Last Letter From Your Lover

Fear Street

He’s All That

Oxygen

The Woman in the Window

Beckett

Army of the Dead

Blood Red Sky

Bekende acteurs en actrices

Het lijstje zegt je misschien niet zoveel, maar bij elk project is wel een bekende kop betrokken. Fatherhood is bijvoorbeeld met Kevin Hart. Terwijl Jason Momoa te zien is in Sweet Girl. Amy Adams maakt haar opwachting in The Woman in the Window. En Alicia Vikander ga je zien in Beckett.

Er zijn nog veel meer bekende namen die verschijnen in de Netflix zomer films van 2021. We noemen een Addison Rae, Jean Claude Van Damme, Joey King, Liam Neeson, Zack Snyder en nog veel meer.