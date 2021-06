Alle hoogtepunten van Windows 11 in een paar minuten uitgelegd - Apparata

Windows 11 is aangekondigd, maar wat zijn nu de hoogtepunten van dit OS?

Geen probleem. We vergeven we als je geen tijd hebt om naar een livestream van Microsoft te kijken die meer dan een uur heeft geduurd. Tijd is geld, we begrijpen dat helemaal. Gelukkig kun je alle hoogtepunten van Windows 11 in een mum van tijd bekijken.

Op YouTube staan meerdere geknipte versies van de keynote van Microsoft. Gistermiddag organiseerde het Amerikaanse techbedrijf een livestream. Een stream die overigens niet helemaal vlekkeloos verliep op de site van het bedrijf, waardoor mensen moesten uitwijken naar YouTube. Een beetje ironisch is dat wel natuurlijk.

Alle hoogtepunten van Windows 11 zijn met deze samenvatting gepropt in een veel korte eindvideo. Ideaal om even tussendoor te kijken. Zo weet je toch wat je kunt verwachten wanneer Windows 11 later dit jaar verschijnt en is het geen complete verrassing.

The Verge heeft een versie van ongeveer 7 minuten geknipt. Kijk, dat schiet lekker op voor bij de koffiepauze. De belangrijkste informatie komt aan bod. Denk aan het nieuwe startmenu, de integratie van Android applicaties en info over de gratis upgrade. Want jij als Windows 10-bezitter kunt gewoon die overstap maken naar Windows 11 straks! Kortom, check alle hoogtepunten van Windows 11 in de video hieronder.