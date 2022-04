Alle iPhone 14 verwachtingen op een rijtje

We moeten er nog even op wachten, maar als de iPhone 14 komt, wat zit er dan op? We hebben alle verwachtingen voor je verzameld en op een rijtje gezet.

De iPhone 13 is er pas net, maar de geruchtenmolen komt al goed op stoom voor nummer 14. Vol verwachting klopt ons hart en in de tweede helft van het jaar is het waarschijnlijk al zo ver. Wat is er al bekend en wat moet je nu weten over die nieuwe smartphone van Apple. Het wel ingevoerde 9to5mac heeft zo zijn bronnen.

1. Chips

Allereerst de Chip, die is anders. Twee van de vier verwachte modellen krijgen een aangepaste versie van de A15 chip, de andere twee een splinternieuwe. Zo zou Apple daarbij kunnen kiezen voor een high-end versie van zijn A15 Bionic Chip in de “instap”, modellen van de iPhone 14. Volgens de eerder genoemde bronnen krijgen alle dit jaar nog gepresenteerde modellen in ieder geval 6 GB RAM.

2. Geen mini

We noemden het net al, vier modellen, maar geen mini deze keer. Hij komt waarschijnlijk met een 6,1 en een 6,7 inch scherm. de 5,4 inch versie gaat dan dus verdwijnen.

3. Scherm

De maten zijn net genoemd, maar hoe zit het met de resolutie. Verwacht wordt hetzelfde als bij de huidige iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. De topmodellen iPhone 14 pro en iPhone 14 Pro Max zouden wel eens wat groter uit kunnen vallen door het nieuwe “notch + pill” design, een pilvormige opening aan de bovenkant van het scherm die de huidige inkeping aan de bovenkant vervangt

4. Satelliet communicatie

Er werd voor de introductie van de iPhone 13 gefluisterd dat die voorzien zou zijn van satelliet communicatie. Die feature bleek de 13 nog niet gehaald te hebben. Of die techniek deze herfst wel in de volgende iPhone zit is nog afwachten. In ieder geval test Apple prototypes die tekstberichten via de satelliet kunnen versturen. E.T. phone home!

5. Camera

In ieder geval een aantal van de modellen van de iPhone 14 zal geen uitstekende camera meer hebben. De onderdelen van de camera passen niet in het huidige dunne ontwerp van de telefoon. Daarom steekt het altijd wat uit. Door de volgende generatie iets dikker te maken past de camera erin.

De camera aan de voorkant krijgt een verbeterde autofocus functie en zal weer een stap zetten richting de featuren van de camera aan de achterkant. Die camera krijgt waarschijnlijk een 48 megapixel sensor. Wat overigens niet wil zeggen dat de output ook 48 megapixels wordt. Dat kan bijvoorbeeld ook een 12 megapixel afbeelding zijn met meer detail en minder ruis.

6. Geen touch ID

Een touch ID onder of geïntegreerd in het scherm zit er nog niet in. De geruchten zijn er al tijden, maar de verwachting is dat de iPhone 14 geen touch ID gaat krijgen.

Analist Ming-Chi Kuo tweette vandaag dat hij dat ook niet voor 2024 verwacht. Voor de iPhone 16 verwacht hij een all-screen iPhone, met zowel touch ID als een camera achter het scherm. Nog even geduld dus. Eerst maar eens deze herfst afwachten.