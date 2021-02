'Alle modellen van de iPhone 13 krijgen een goede camera' - Apparata

Je hoeft niet per se voor het topmodel te gaan als je een puike camera wenst op je nieuwe iPhone 13

Vaak is het zo dat het topmodel van een smartphoneserie ook de allerbeste camera heeft. Een trucje vanuit de fabrikant om ervoor te zorgen dat je toch doorspaart voor de duurste versie. Met de iPhone 13 is Apple van plan om niet alleen het topmodel uit te rusten met de allerbeste camera.

iPhone 13 camera

Natuurlijk, er zullen straks echt wel verschillen zijn in de camera’s tussen het topmodel en de instapper. Toch hebben ze een aantal dingen gemeen. Dat stellen analisten Blayne Curtis and Thomas O’Malley van Barclays tegenover Macrumors. Alle iPhone-13 modellen, en dat zijn er naar verwachting vier, worden uitgerust met de ƒ/1.8 groothoeklens. De minder bedeelde varianten van de iPhone 12 moeten het nu nog doen met een f/2.4 cameralens.

Het is in elk geval ander nieuws dan we recent hebben vernomen van Apple-analist Ming-Chi Kuo. Volgens deze analist krijgen alleen de topmodellen die goede lens. De grote lens staat meer licht toe en levert een mooiere foto op. Het nadeel is wel dat de achterkant van de iPhone er minder clean van wordt. Zo heeft de iPhone 12 mini een veel minder drukke achterkant dan de 12 Pro Max. Dat komt onder andere door het ontbreken van een camera.