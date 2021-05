Alle Netflix codes voor geheime categorieën op een rijtje - Apparata

Wist je dat Netflix speciale codes gebruikt om content te categoriseren? Als je zin hebt in iets specifieks, dan hebben wij er een code voor.

Er zijn een heleboel manieren om eindeloos scrollen op Netflix te voorkomen. De meest handige manier om dat te doen is om direct naar de gewenste content te gaan. Makkelijker gezegd dan gedaan, zo denk je terecht. Daarom vandaag een lijstje van alle bekende Netflix codes die je naar specifieke categorieën brengen.

Netflix’ geheime categorieën met codes

Netflix categoriseert namelijk alles tot in de puntjes, zowel via zichtbare categorieën als achter de schermen. Dat laatste aspect van Netflix is relatief onbekend; door een specifieke cijfercode in te voeren, kun je bij hele specifieke content komen.

Een aantal voorbeelden. Stel je hebt zin in een superheldenfilm. Dat valt onder actie en soms komedie, maar als je naar die categorieën op de altijd veranderende homepagina van Netflix scrolt, is de kans bijzonder klein dat je de juiste content vindt.

Zoeken naar het woord ‘superhero’ levert wat solide opties op, maar ook een hoop rommel die daar niets mee te maken heeft. Code 10118 (via www.netflix.com/browse/genre/10118) is dan de beste oplossing!

Of stel je hebt zin in horror, maar alleen in horrorfilms waar vampiers centraal staan. Boem, 75804. Sportfilms, maar alleen met boksen als sport? 12443. Buitenlandse films waarbij de romance tussen gays of lesbies centraal staat? Netflix heeft voor alles codes dus ook voor zoiets specifieks: 8243.

De toppers

Om het lijstje een beetje kort te houden, pakken we vandaag alleen de hoofdcategorieën erbij. Ieder van die hoofdcategorieën heeft weer tot wel tientallen sub-categorieën die je gemakkelijk via deze toegewijde website kunt opzoeken. Zet de betreffende code simpelweg in het format (netflix.com/browse/genre/xxx) in plaats van de x’en en je kunt aan de slag.