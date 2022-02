Alle Netflix films van 2022 [super trailer]

In een drie minuut durende movie preview heeft Netflix alle films voor 2022 voorgesteld. Dit zijn ze!

Ieder jaar presenteert Netflix een hele reeks films en series. Ook voor 2022 staat er weer heel veel Netflix Original content op het programma als het gaat om films en dus ook series. In deze preview focust de Amerikaanse streamingdienst op de films die het gaat brengen. In totaal zijn er meer dan 30 titels die dit jaar zullen verschijnen op de streamingdienst.

Netflix werkt samen met nieuw talent, maar ook met een reeks bekende Hollywood acteurs en actrices. Wat te denken van bijvoorbeeld Ryan Reynolds, Ryan Gosling, Adam Sandler, Jamie Foxx, Dakota Johnson, Jennifer Lopez, Chris Rock en ga zo maar door. Ook mogen we Daniel Craig zeker niet vergeten, de uitgaande James Bond-held is ook te zien in een Netflix Original. In elk geval allemaal namen die, als je een filmliefhebber bent, een lampje moeten doen branden bij je.

In een drie minuut durende preview krijg je stukjes te zien van al die titels. Allerlei verschillende genres worden uiteraard aangesproken. Van drama tot actie en van romantiek tot horror. Kijk dus zeker even die Netflix films van 2022 preview, want er zit een hoop interessants tussen.