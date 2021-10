Alle prijzen schieten omhoog! Bitcoin is daarom een alternatief

De prijs van benzine, boodschappen, kleren, en ga zo maar door stijgen hard. Bitcoin is daarom een alternatief hierop en veel mensen zoeken hierin een uitweg.

De wereldwijde investeringsbank JPMorgan zegt dat zorgen over inflatie (stijging algemeen prijspeil) de prijs van Bitcoin naar recordhoogten duwen. De bank merkte op dat beleggers goud-ETF’s terugtrekken in Bitcoin-fondsen en merkte op: “De stroomverschuiving blijft intact en ondersteunt een bullish vooruitzicht voor Bitcoin tot het einde van het jaar.”

Inflatie drijft Bitcoin op en is daarom een alternatief

De analisten van JPMorgan Chase, onder leiding van Nikolaos Panigirtzoglou, publiceerden vorige week een onderzoeksnota waarin werd uitgelegd dat de inflatie de prijs van Bitcoin naar recordhoogtes heeft opgedreven in plaats van de hype rond het eerste Amerikaanse Bitcoin-futures exchange-traded fund (ETF).

De bank gaat verder en zegt: ‘In plaats daarvan zijn we van mening dat de perceptie van Bitcoin als een betere inflatiehedge dan goud de belangrijkste reden is voor de huidige opleving, die sinds september een verschuiving teweegbrengt van gouden ETF’s naar Bitcoin-fondsen’.

Weg omhoog

De prijs van de populaire munt steeg dinsdag naar een recordhoogte van $66,899. Nu staat de munt weer wat lager, maar de algemene trend is omhoog. Iedereen heeft er weer vertrouwen in. Bitcoin is sinds het begin van de maand met ongeveer 40% gestegen.

Niet alleen hebben de JPMorgan-analisten uitgelegd dat de echte drijfveer achter de prijsstijging van Bitcoin de groeiende bezorgdheid over de inflatie was, maar ze hebben ook opgemerkt dat het investeerders ertoe heeft aangezet om investeringen te zoeken die kunnen dienen als een afdekking tegen dit risico, zoals goud en Bitcoins.

Goud was vroeger een effectief instrument om zich in te dekken tegen inflatie. Het is er de afgelopen weken echter niet in geslaagd te reageren op de toegenomen bezorgdheid over de stijgende kostendruk. Dit alles drijft de prijs omhoog en dat zal voorlopig zo blijven.